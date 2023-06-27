Hollanda emniyeti Hamit Karakuş’a teslim

Kırşehir'de doğup, Rotterdam kentinin Steenwijk semtinde yaşamını sürdüren Hamit Karakuş (58), başarısı ile gündemde. 1988'de Gelderland Polis Okulu'ndan mezun ilk Türk olan Karakuş, 10 yıl polislik yaptıktan sonra atıldığı siyasette de ilkleri başardı. İşçi Partisi'nden siyasete giren Karakuş, 'İlk Türk Senato Üyesi' ve 'İlk Türk kökenli Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı' oldu.

GÖREVİ HEYECANLA BEKLİYOR

Karakuş şimdi ise Kuzey Hollanda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanarak bir ilke daha imza attı. Yeni görevini heyecan verici olarak değerlendiren Karakuş, "Çalışan, azmeden ve sabırlı olan herkes er veya geç emeğinin karşılığını alır. Bunun en güzel örneği benim. Tüm farklılıklarıyla bir araya gelen insanların güvenli ve huzurlu yaşam sürdürmeleri için ne gerekiyorsa yapacağım" dedi.

PARTİNİN BAŞINA DA GEÇER

Kuzey Hollanda'da 3 bin 500 polise liderlik edeceği için mutlu olduğunu da belirten Karakuş, göreve 1 Eylül günü başlayacak ve koltuğu emekliye ayrılacak olan Wim van Vemde'den devralacak. Öte yandan yeni görevi nedeniyle Hollanda Senatosu'ndaki görevinden ayrılan Karakuş'un ileriki dönemlerde İşçi Partisi'nin başına geçeceği de konuşuluyor.