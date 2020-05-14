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Aktüel

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus "Ulusal İftar"a katıldı

Bakan Fred Grapperhaus: - "Bu süreçte ramazanın özelliklerinden olan merhamet, disiplin ve cömertliğe normalden daha çok ihtiyacımız var" - Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli: - "Kararları alan hükümetlerimizin arkasında durmalıyız ve ülkeler arasında yaşanan tecrübeleri paylaşmalıyız. Her karanlığın ardından aydınlık geldiği gibi bu süreçten sonra da aydınlık olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-05-14 02:52:28 -
Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus "Ulusal İftar"a katıldı

LAHEY (AA) - Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, "Bu süreçte ramazanın özelliklerinden olan merhamet, disiplin ve cömertliğe normalden daha çok ihtiyacımız var." dedi.

Grapperhaus, Hollanda Türk İşadamları Derneği (HOTİAD) ve Devlet ile Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Ulusal İftar"a katıldı.

Lahey'de eskiden kilise olan Juliana Plaza'da "Barış ve iyimserlik" temasıyla düzenlenen iftara Grapperhaus'un yanı sıra Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, CMO Başkanı Muhsin Köktaş, HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu ile Müslüman, Hrıstiyan ve Musevi din adamları katıldı.

Her yıl yaklaşık 200 kişinin katıldığı iftar programında bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 30 kişi 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yer aldı.

- "Yaşlı ve mağdur kişilere ve komşulara yardım edildi"

Grapperhaus, yaptığı konuşmada, tekrar güvenli bir hayat sürdürmek için herkesin evde kaldığını belirterek, "Bu tam da yalnız olanlara kapılarınızı açtığınız ve birbirinizin sıcaklığını aradığınız bir ayda olan acı bir gerçek. Bu süreçte ramazanın özelliklerinden olan merhamet, disiplin ve cömertliğe normalden daha çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Bu yıl birlikte iftar yapılamamasının beraberliğin yok olması anlamına gelmediğini dile getiren ve Müslümanları tebrik eden Grapperhaus, "Bu süreçte normalden daha çok yardımlaşma yapılarak yaşlı ve mağdur kişilere ve komşulara yardım edildi. Belki de daha önce tanımadığınız kişilere yaptınız bunu. Umarım bu kriz sürecinde ve sonrasında da devam eder." şeklinde konuştu.

Grapperhaus, camilerin toplumda zayıf olanları korumak için tedbir amaçlı kapalı kaldığına dikkati çekerek, Müslümanların bunu yaparak topluma iyi bir örnek olduğunu söyledi.

- "Bu süreçte dijitalleşmenin önemini de gördük"

Koronavirüs krizi sürecinde birlik ve iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu öğrendiklerini vurgulayan Dişli de "Bu pandeminin çok sayıda insan hayatının kaybolmasına ve ekonominin zarar görmesine sebep olduğunu gördük. Kararları alan hükümetlerimizin arkasında durmalıyız ve ülkeler arasında yaşanan tecrübeleri paylaşmalıyız." dedi.

Dişli, "Bu süreçte dijitalleşmenin önemini de gördük ve pandemiden sonra bunun faydalarını da göreceğiz. Dijitalleşme ile yaşamayı öğreneceğiz. Her karanlığın ardından aydınlık geldiği gibi bu süreçten sonra da aydınlık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Köktaş da Kovid-19'a rağmen sembolik bir iftar düzenledikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu belirsiz günlerde farklı etnik kökenliler ve dinin mensupları ile bir araya gelmek çok önemli." diye konuştu.

Son haftalarda hep birlikte özgürlüğün değerini çok yakından hissettiklerine işaret eden Köktaş, "Toplumun büyük bir kısmı gibi biz de geleceğe iyimserlikle bakıyoruz. Farklılıklarımızla dayanışma içinde barışçıl bir toplum oluşturacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcüoğlu da koronavirüs krizi sürecinde toplum olarak iyimserliğe ve barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, "Çevrenizle ve özellikle kendinizle huzurlu olmak pozitif düşünceyi besler. Barışı bir antlaşma ile sınırlamamalıyız, daha adil bir toplum ve geniş bir hoşgörü için çaba göstermeliyiz." dedi.

Programın sonunda bu yıl ilk defa verilen "Barış Ödülü", İslam topluluğu ile bağ kurmak için yıllarca çaba gösteren emekli papaz Jan Post Hospers'a takdim edildi.

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