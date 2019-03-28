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Hokey Erkekler Süper Lig Birinci Etap tamamlandı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2018-2019 Açık Açık Alan Erkekler Süper Ligi ilk etabı tamamlandı.

28 Mart 2019 Perşembe 12:00
Hokey Erkekler Süper Lig Birinci Etap tamamlandı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2018-2019 Açık Açık Alan Erkekler Süper Ligi ilk etabı tamamlandı. Süper Lige Gaziantep’in çok iyi ev sahipliği yaptığını ifade eden THF Başkan Vekili Bayram Yüksel, önümüzdeki süreçte de Gaziantep’e çeşitli organizasyonlar verileceğini ifade etti.


THF 2018-2019 Açık Alan Erkekler Türkiye Süper Ligi birinci etabı Gaziantep’te yapımı yeni tamamlanan hokey tesislerinde gerçekleştirildi. 8 takımın mücadele ettiği Süper Ligin ikinci etabının önümüzdeki günlerde belirlenecek bir ilde oynanacağını ifade etti. THF 2018-2019 Açık Alan Erkekler Süper Liginin başarıyla tamamlanmasının yanı sıra Gaziantep’in ilk kez büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade eden THF Başkan Vekili Bayram Yüksel, “Spor tesislerinin artmasıyla birlikte Gaziantep sahip olduğu değerlerin ve dinamiklerinin yanına sporu da başarıyla koyacaktır. Spor kenti olma yolundaki başarılı çalışmalarını Gaziantep’te kaldığımız süre içerisinde yakından takip ettik. Açık alan hokey tesislerinin yapımında büyük destekler sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e teşekkür ediyoruz. Tesisleri ziyaret eden Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül’e hokey hakkında bilgiler verdik. Tesisin eksiklerinin giderilmesi tribünün en kısa zamanda yapımının gerçekleştirilmesi için ilgililere talimat verdi. Bizlerde federasyon olarak Gaziantep’te hokey tesislerinin yapımı ve geliştirilmesi için gerekli desteği vereceğiz. Kentte önemli bir potansiyel var. Genç yeteneklerin tespit edilmesi ve spora kazandırılması ülkemiz içinde büyük önem taşıyor. Bu konuda Gaziantep Valisi Davut Gül’ün okul sporlarının geliştirilmesine yönelik çaba ve gayretlerini yakından takip ediyoruz. Hokey sporu da okul sporları arasında yer alan olimpik bir spor dalıdır” dedi.


Gaziantep’e büyük organizasyonlar verilecek


Gaziantep’te spor tesislerinin tamamlanmasının ardından önemli organizasyonların verilebileceğini, uluslararası birçok şampiyonaya Gaziantep’in ev sahipliği yapabileceğini de sözlerine ekleyen Yüksel, “Açık ve kapalı alan hokey şampiyonalarının bir bölümünü Gaziantep’e verebiliriz. Yeter ki tesisler tamamlansın. Bu kent ekonomisine de büyük katkılar sağlayacaktır. Milli takım kampları bu güzel kentte yapılabilir. Ancak acilen mevcut sahanın eksiklerinin giderilmesi ve uygun bir salonun hokey standartlarına getirilmesi gerekiyor. Gaziantep ve bölgede önemli bir potansiyel var” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:00
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