Hodri meydan! 'Onlar 350 tane açıyorlardı! Erdoğan 297 tane açtı' diyebiliyorsanız buyurun

Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü Gazetesi’nin ‘45 yıldır çalışan fabrikayı açtılar’ başlıklı manşetini yorumladı.

AKİT TV’de ekranlara gelen Manşetlerin Dili’nde Sözcü gazetesinin haberine ilişkin konuşan Ali Karahasanoğlu, “Sözcü gazetesi için söylüyorum. Kabul etmiyorum ama velev ki 297 firma açılsın. Evvel ki siyasiler öyle faaliyetler yapıyorlardı ki, onlar 350 fabrika açıyorlardı. Ama Erdoğan 297’de kaldı. ‘O 297’i 300’e tamamlamak için üç tane dandik firma ekletti’ diyebiliyorlarsa buyrun desinler. Erdal İnönü, Mesut Yılmaz, Süleyman Demirel gibi benzeri isimlerin 300’e yakın fabrika açıldığına ilişkin görüntüleri yayınlasınlar. Başımızın üstüne. Ama o fotoğrafı gösteremeyenler çıkıp 300 fabrikayı kıskançlıktan 297’ye indirip bu haberi yapıyorlar. İyi 297 olsun” dedi.