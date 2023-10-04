Hocamız, “Türkler pis, Suriyeliler mis kokuyor” mu dedi?

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, verdiği vaazda Hatay depremiyle ilgili bir yorumu kesilerek sosyal medyada paylaşılan Seyfullah Akyiğit ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

İsmail Saymaz’ın ilkesizliğini ben tekrarlamayacağım..

Başkaları yalan söyleyebilir, çarpıtma yapabilir, hatta sözleri alıp, bambaşka bir anlamla kamuoyuna aktarabilir.

Bundan hiç utanmayabilir..

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Ama biz onların yaptıklarını yapmamalıyız..

Sadece hatırlatma yapmayalım, somut örnekleri de verelim..

Onların ahlaksızlığını gösteren örnek, Konya’da Tahir Büyükkörükçü Camii’nde Seyfullah Akyiğit hocanın vaazının aktarımı ile ilgili..

Hocamız, laikçilerin yaptığı gibi, “Başörtülülere devlette görev verilmeyecek” söyleminin “başörtülü” yerine “başı açık” kelimesini koyarak, laikçilerin yaptığının tam zıt kelimesi ile, ama aynı nefret dili ile bir konuşma yapmamış.

“Gericilerle kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz”in karşı söylemi olarak “gerici” yerine “laikçi” kelimesini koyarak, nihayetinde onların nefret söylemi gibi bir bakış açısı ile, ama tam ters cenahtan bir anlatımda da bulunmamış..

Müslümanı, Müslüman olmayanını.. Her ırktan insanı.. Her ülkeden vatandaşı..

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