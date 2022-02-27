Hocalı Şehitleri Ankara’da anıldı

YENİ AKİT ANKARA

Anma programı, Hocalı soykırımı kurbanlarının anısına bir dakikalık saygı duruşu, ardından Azerbaycan’ın Milli Marşı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Anka Türk Birliği Genel Başkanı Dr. Derya Akdemir açılış konuşmasını yaptı. Anka Türk Birliği başkanı Akdemir konuşmasında Hocalı soykırımının, saldırgan Ermeni politikasının bir sonucu olan yirminci yüzyılın bir trajedisi olduğunu dile getirerek, dünyanın hala bu soykırıma sessiz kaldığına dikkat çekti. Akdemir, ‘’Halkımız defalarca tarihi topraklarından kovulmuş, ülke içinde yerinden edilmiş mültecilere dönüşmüş ve tüm bunlara Ermenilerin katliamları eşlik etmiştir. Uluslararası hukukun tüm normlarını ihlal eden Ermenistan, bu amaca ulaşmak için her türlü suça ve zulme hazır olduğunu gösterirken, Dağlık Karabağ'ı ilhak etmeye çalışıyordu. Ama 2020 yılında kırk dört günlük Vatan Savaşta onların bu arzuları kahraman Azerbaycan ordusu, Muzaffer Ali Baş Komutan İlham Aliyev tarafından yerlebir edildi” dedi.

Soykırımın kanlı yüzü ortaya konuldu

Ardından, Dünya Söz Akademisi Derneği Başkanı, Prof. Dr. Hayrettin İvgin, şairler Kemalettin Kalkan, Zeynep Nahçivanlı konuşma yaparak Hocalı soykırımını şiirsel bir dille katılımcılara anlattılar. Sonda Anka Türk Birliği Tiyatro Ekibi Hocalı kanayan yaramız isimli tiyatro oyununu izleyenlere sundular.