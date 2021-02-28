Hocalı mezalimi Köln Katedrali’nde protesto edildi
613 Azerbaycan vatandaşının Ermenilerce katledildiği Hocalı mezalimi, 29. yılında Almanya’nın Köln kentinde protesto edildi.
Tarihi Köln Katedrali önünde düzenlenen gösteriye katılım, Kovid-19 salgını nedeniyle 20 kişiyle sınırlandırıldı. Gösteriyi düzenleyen Alman Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Altay Rüstemli, “Ermeniler biliyorsunuz soykırıma uğradık diye çığırtkanlık yapıyorlar, asıl soykırım yapan kendileri. Bizim Türk milleti olarak hiçbir soykırımda suçlanamayacağımızı, vatan savunması yaptığımızı haykırmak için toplandık” dedi. Göstericiler Köln Katedrali’ni ziyaret eden turistlere, Hocalı’daki katliamı anlatan broşürler dağıttı.