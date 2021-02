Hocalı Katliamı sorumluları yargılanmalı

ABD’de faaliyet gösteren Azerbaycan New York Cemiyeti, Ermenistan’ın 1992’de Hocalı kasabasında yaşayan Müslüman Türk halkına karşı gerçekleştirdiği katliamın görsellerinden oluşan fotoğraf sergisi ile Hocalı Katliamı’nın 29. yılında hak ve adalet arayışını sürdürdü. Hocalı’daki katliam görüntülerinin yer aldığı fotoğraf sergisinin yanı sıra, “Hocalı için adalet” “Karabağ Azerbaycan’dır” yazılı dövizler de göstericiler tarafından taşındı.



Mücadelemiz sürecek



“Yıllar geçtikçe acımız katlanıyor. Zira geciken adalet, adalet değildir. Sorumlular yargılanıncaya kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullanan Azerbaycan New York Cemiyeti Başkanı Ercan Yerdelenli, Hocalı Katliamı’nın üzerinden 29 yıl geçmesine ve BM’den Ermenistan’ı suçlu gösteren 4 ayrı karar çıkmasına rağmen, olayın sorumlularının hâlâ ceza almış olmamasını eleştirdi. Yerdelenli sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz her şeye rağmen Azerbaycan New York Cemiyeti’nin de içinde yer aldığı Amerika Azerbaycanlıları Koordinasyon Şurası adıyla, bu yıl BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Kurul Dönem Başkanı Sayın Volkan Bozkır’a Hocalı Katliamı’nın soykırım olarak kabul edilmesi ve suçluların yargılanması yönünde mektuplarımızı sunduk. Geçtiğimiz yıl yaşanan 2. Karabağ Muharebesi’nde Ermenistan’ın işgal ettiği topraklarımızın 4’te 3’ünü kurtardık. Azerbaycan’ın büyük tarihi zaferiyle sonuçlanan bu son muharebede iyice pekişen Azerbaycan Türkiye kardeşliğiyle geciken bu adaletin de önünü açacağına olan inancımız tamdır.”