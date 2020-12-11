Hocaların hocası Sabahattin Zaim rahmetle yâd ediliyor
Ömrünü İslam davasına ve insanların hizmetine adamış ‘Hocaların Hocası’ olarak tanınan Prof. Dr. Sabahattin Zaim Hakk’a yürüyüşünün 13. yılında hayırla ve rahmetle yâd ediliyor.
Ülkemizin zorluklar içerisinde olduğu dönemlerde insan yetiştirmeye önem veren, bu toprakların değerlerini özümsemiş insanların sayısının artması için çalışan Zaim Hoca, 10 Aralık 2007 günü 81 yaşında İstanbul’da Hakk’a yürümüştü. Türkiye’nin eğitim hayatında önemli bir yere sahip olan Zaim Hoca, memleketimize birçok münevver ve önemli siyasi şahsiyet kazandırmıştır. Şimdi onun ismi İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Halkalı semtinde bulunan Prof. Dr. Sabahattin Zaim Üniversitesi’yle gelecek kuşaklara ışık oluyor...