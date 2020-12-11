  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hocaların hocası Sabahattin Zaim rahmetle yâd ediliyor
Gündem

Hocaların hocası Sabahattin Zaim rahmetle yâd ediliyor

Ömrünü İslam davasına ve insanların hizmetine adamış ‘Hocaların Hocası’ olarak tanınan Prof. Dr. Sabahattin Zaim Hakk’a yürüyüşünün 13. yılında hayırla ve rahmetle yâd ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:16:00 -
Hocaların hocası Sabahattin Zaim rahmetle yâd ediliyor

Ülkemizin zorluklar içerisinde olduğu dönemlerde insan yetiştirmeye önem veren, bu toprakların değerlerini özümsemiş insanların sayısının artması için çalışan Zaim Hoca, 10 Aralık 2007 günü 81 yaşında İstanbul’da Hakk’a yürümüştü. Türkiye’nin eğitim hayatında önemli bir yere sahip olan Zaim Hoca, memleketimize birçok münevver ve önemli siyasi şahsiyet kazandırmıştır. Şimdi onun ismi İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Halkalı semtinde bulunan Prof. Dr. Sabahattin Zaim Üniversitesi’yle gelecek kuşaklara ışık oluyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Türkiye dayanışması sonrası Ruslar devreye girdi! Skandal anlaşma
Dünya

Azerbaycan Türkiye dayanışması sonrası Ruslar devreye girdi! Skandal anlaşma

Türkiye ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ savaşı öncesi ve sonrasında sergilenen dayanışma sonrası sessizliğini koruyan Rusya Suriye'de ..
Türkiye'den Fas'a 'Filistin' çıkışı
Gündem

Türkiye'den Fas'a 'Filistin' çıkışı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme kararı alan Fas'ın Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı telefonla arayarak Filistin ko..
Merkel: Tüm dengeler değişecek
Dünya

Merkel: Tüm dengeler değişecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Salgın, dünyadaki güç dengelerini, özellikle iktisadi olarak ama belki de sosyopolitik olarak da yeniden d..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay