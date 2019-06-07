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Hobi olarak başladı, taleplere yetişemiyor

Tokat’ta hobi olarak başladığı ak zambakları çoğaltan Fikret Aydemir, yurt içi ve yurt dışından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

07 Haziran 2019 Cuma 12:48
Hobi olarak başladı, taleplere yetişemiyor

Tokat’ta hobi olarak başladığı ak zambakları çoğaltan Fikret Aydemir, yurt içi ve yurt dışından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.


Akzambaklar şehri Tokat’ta, nesli tükenme tehlikesi altına olan akzambak çiçeği bağ ve bahçelerde çoğaltılmaya çalışılıyor. Çok az sayıda kişinin ticari olarak uğraştığı zambak çiçeklerinin soğanından yaprağına, yağından polenine para ediyor. Yağı ilaç sanayinde, poleni boya sektöründe yaprakları parfüm sanayinde değerlendirilen zambakların soğanı da bahçesini süslemek isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.Akdeğirmen Mahallesindeki bahçesinde emekli olduktan sonra hobi olarak 15-20 kök akzambak yetiştirmeye başlayan Fikret Aydemir (61), bir dönümlük bahçesinde 5 bin soğana kadar bu üretimini çıkarttı. Akzambakların çiçeğinin kilosunun 140 TL, yağının 5 bin avrodan sattığını ifade eden Aydemir, nesli tükenmekte olan ak zambakları kısa bir sürede çoğaltarak ülke ekonomisine kazandırdığını kaydetti. Akzambakların yoğun bir ilgi gördüğünün altını çizen Aydemir, “Kimi arabasıyla geldi, kimi siparişini verdi. Türkiye’nin 50 vilayetinde şuanda akzambak yetiştiriliyor. Kısa sürede 5 bin soğan yaptık. Bu 5 bin soğandan 20-30 bin yavru alıyoruz. Bu soğanları da talebe göre satıyoruz” dedi.



Zambağın yaprağından soğanına para ediyor


Aydemir, önceki yıllarda zambakların polenlerini attıklarını ama boya sanayinde kullanıldığını öğrenerek onu da değerlendirdiklerini belirterek, “Almanya’dan geldiler bu polenlerden organik boya yapıldığını öğrendik. 5 bin eurodan müşterisini bulduk. Onlar için toplayıp biriktirip vereceğim. Daha sonra bilmediğimiz başka şeylerde öğrendik. Zambakların yapraklarını ezilip ameliyat sonrasında dikiş yerlerinde yaralara sürüldüğünde yara izleri kayboluyor. Ciltteki sorunları gideriyor. Yağını ayrı çıkartıyoruz, Reçeli yapılıyor, şurubu yapılıyor. Yani her yeri paraya dönüşebiliyor Soğanı, yaprağı, poleni ayrı para yapıyor. İlaç fabrikaları soğanını alıyor ağrı kesici özelliği var” ifadelerini kullandı.


Aydemir, akzambakların çiçeğini 140 lira, yapı ve polenini 5 bin avrodan soğanın tanesini ise 2 lira ile 20 lira arasında büyüklüğüne göre sattığını kaydetti. Talepleri karşılamakta zorlandığını ifade eden Aydemir, Türkiye genelinde talep olduğunu sözlerine ekledi.



Bir kökte 150 çiçek


5 bin kök zambak içerisinde tek bir kökten açan 150 çiçekli zambak ise görenleri şaşırtıyor. Normalde 15-20 çiçek veren bitkide bir dalda 150’ye yakın çiçek açmasına şaşırdığını belirten Aydemir, diğer çiçek fidelerine göre daha kalın sapı olan 3 zambakta böylesine çiçek vermesinin ilginç olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:48
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