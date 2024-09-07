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Teknoloji HKÜ'nün 7 Takımı TEKNOFEST'te Finale Kaldı!
Teknoloji

HKÜ'nün 7 Takımı TEKNOFEST'te Finale Kaldı!

Yeniakit Publisher
2024-09-07 16:35:00 -
HKÜ'nün 7 Takımı TEKNOFEST'te Finale Kaldı!

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), TEKNOFEST 2024’e yönelik olarak yaptığı çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Tüm kategorilerde iddialı projeler üreten HKÜ öğrencileri, TEKNOFEST 2024 Turizm Teknolojisi Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışması, Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması ve İnsansız Sualtı Araçları Yarışması’nda “Üniversite ve Üzeri” kategorilerinde 7 takım ile finallere kalmayı başardı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan "FireFiles" takımı, geliştirdiği "THY-BUL (Valiz Takip Cihazı)" ile; Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu "Perseus" takımı, insansı robot projesi "Pathfinder" ile; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan "Teachtravels" takımı, geliştirdiği "Köşe Bucak Kültür" projesi ile; Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu "Simurg" takımı ise tasarladığı "Mezopotamya’nın Sırrı" projesi ile Turizm Teknolojisi Yarışması’nda finale kalırken; Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan "HKÜ IEEE RİGEL" takımı, geliştirdiği "Çok Amaçlı Rigel Afet Dronu" projesi ile İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü öğrencilerinden oluşan "Psychomatic" takımı, geliştirdiği "TalkVR" projesi ile Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması’nda; Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan "Teknogaraj ROV" takımı, aynı isimle geliştirdiği "Teknogaraj ROV" projesi ile İnsansız Sualtı Araçları Yarışması’nda, Adana'da gerçekleştirilecek olan finallerde yarışmaya hak kazandı.

Finale kalan takımlarla buluşarak projeler ile ilgili güncel bilgiler alan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; "TEKNOFEST, gençlerimizin bilim ve teknolojide büyük bir potansiyele sahip olduğunu kanıtlayan ve gençlerimizin inovatif fikirlerini projelendirmelerini ve hayata geçirmelerini sağlayan çok önemli bir platform. Bu yıl 1508 öğrencimiz TEKNOFEST’e proje başvurusu yaptı. Bu hakikaten çok önemli bir sayı. Neredeyse her 4 ön lisans ve lisans öğrencimiz proje başvurusu yapıyor. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimimiz Ar-Ge olgunluk seviyelerine göre TEKNOFEST projelerine de çeşitli destekler veriyor. Final etabına katılan takımlara malzeme ve prototipleme desteği veriyoruz. HKÜ olarak, genç yeteneklerimizin önünü açmaya çalışıyoruz. Eğitim-öğretim, araştırma, sosyal sorumluluk başta olmak üzere, tüm süreç ve programlarımızı devletimizin bilim, sanayi, teknoloji, kültür ve sanat politika ve stratejilerine uygun bir şekilde tasarlıyoruz ve devletimizin bu süreçlerdeki stratejik hedeflerine destek olmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin TÜBİTAK, TEKNOFEST ve benzeri bilimsel ve teknolojik yarışma ve platformlara katılım motivasyonlarının, ilgilerinin ve başarılarının üst düzeyde olması bizleri gerçekten mutlu ediyor. Bu başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi, onları destekleyen yöneticilerimizi, akademisyenlerimizi, danışmanlarımızı ve Teknoloji Transferi Ofisimizi yürekten kutluyor ve final yarışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

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