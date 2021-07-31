HKÜ’den önemli başarı

Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, “Elde ettiğimiz başarıda emeği geçen tüm personelimize ve elbette geri bildirimleriyle bize bu gururu yaşatan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrenci odaklı eğitim-öğretim ve araştırma ekosistemimizin teveccühe mazhar olması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir” dedi.

Hibrit model kabul gördü

Pandemi sürecine çeviklikle yanıt vererek çok kısa bir süre içerisinde ‘uzaktan öğretim’ altyapılarını oluşturduklarını belirten Dereli, “Öğrencilerimizin tercihlerine bırakıp, yüz yüze ve uzaktan eğitimin harmanlayarak uyguladığımız hibrit eğitim-öğretim ile araştırma modelimiz kabul görüp başarılı oldu. Yüz yüze eğitimden pandemi sürecinde de ödün vermeyen nadir üniversitelerden biri olduk. Aynı şekilde diploma törenlerini pandemi döneminde bile zamanında yapabilen ender üniversitelerden biriydik. Kampüsümüz de hep canlılığını korudu. Bunların öğrencilerimizi memnun eden önemli faktörler olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Piyasaya hızlı giriyorlar

Modern ve yeşil bir kampüse sahip olduklarının altını çizen Dereli, “Bugüne kadar 13 bin 483 mezun verdik. Mezunlarımızın büyük bir kısmı okul biter bitmez iş hayatına giriyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin açıkladığı rakamlar da bunu ortaya koyuyor. Üniversitemiz, mezunları en hızlı istihdam edilen ilk 20 üniversite arasında bulunuyor. Toplam 32 programımıza bin 560 öğrencimizin daha HKÜ ailesine katılmasını bekliyoruz. Bu kontenjanlarımızın neredeyse yarısı bursludur. Bölümden bölüme değişmekle beraber ortalama olarak her 4 kontenjanımızdan biri tam bursludur. Bu oranlarla HKÜ, Türkiye’de en yüksek bursluluk oranına sahip 8’inci üniversitedir” diye konuştu.