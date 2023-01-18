H.K.G. ifade verdi! Ünlü radyocu ile yazıştıklarını kabul edip şoke eden ismi açıkladı...

Yeniakit.com.tr

Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e, "Kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirası atanlar, Gümüşel ile H.K.G.'nin eşi Kadir İstekli cezaevine girdikten sonra kayıplara karıştı.

Bir kız çocuğunun 6 yaşında evlendirildiği iftirasını ortaya atıp, tarikat ve cemaat düşmanlığının ateşini fitilleyen medya kuruluşları, yaptıkları binlerce haberde ortak dili kullandı: 6 yaşında tacize uğrayan H.K.G....

Kullanılan bu dil ile ısrarla söylenen yalan, bazı muhafazakarları da etkisi altına alıp, "H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirildiği" iftirasına inanmalarını sağladı.

Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli hakkında başlatılan linç kampanyasından sonra yakalama kararı çıkartıldı. Gümüşel ile İstekli kendi rızaları ile hiçbir güçlük çıkartmadan emniyete teslim olurken, aynı medya kuruluşları Gümüşel ile İstekli'nin yakalanarak teslim alındığı algısını oluşturdu.

Davanın seyrini değiştirecek ifade!

TBMM'de grubu olan partiler, H.K.G. için toplanıp, HDP'si ile CHP'si ile AK Parti'siyle "6 yaşında evlilik" yalanını araştırırken, H.K.G. bugün ifade verdi.

SEGBİS yöntemi ile ifadesini veren H.K.G, bir süredir adı bu olayla gündeme gelen ünlü radyocu ile yazışmalarının olduğunu itiraf etti.

H.K.G.'nin annesi, "Matrax" programının sunucusu Zeki Kayahan Coşkun ile kızının uygunsuz yazışmalarının olduğunu iddia etmişti. Anne Fatma Gümüşel, bu yazışmaları yakaladıktan sonra H.K.G.'nin telefonunu elinden aldığını ve olayı ailesine duyurmadığını söylemişti.

H.K.G. bugünkü ifadesinde, Zeki Kayahan Coşkun ile yazışmalarının olduğunu kabul etti.

Matrax programını dinleyip, Facebook üzerinden Zeki Kayahan Coşkun ile iletişime geçtiğini söyleyen H.K.G, "Bu süreç uzun sürdü. Görüşmemiz bir süre sonra farklılaştı. Bir süre sonra bana 'canım' diye hitap etmeye başladı. Ben de ona öyle hitap ettim. Bu 'canım' kelimesinin ne anlamda kullanıldığını bana sordunuz. Ben bunun anlamını düşünmedim. Onu sadece kurtuluş olarak gördüm zira o çevremdeki kişilerden farklı bir anlayıştaydı." dedi.

H.K.G, Zeki Kayahan Coşkun ile ilgili iddialarına şöyle devam etti:

Bu kişi Show Radyo isimli kanalda yayın yapıyordu. Matrax isimli bir program yayını yapıyordu. Zeki isimli bir sunucuydu. Zeki isminin onun gerçek adı mı yoksa takma adı mı olduğunu bilmiyorum. Zekirdek isimli kişinin görüştüğüm kişi olup olmadığını sordunuz. Zekirdek isimli kişi Zeki isimli kişi mi bilmiyorum. Görüştüğüm kişi bana "Ben seni korurum, ben seni onlardan korururm, altınların var mı?" dedi. Bana "altınlarını al kaç" dedi. Bana plan yapacağını, bana söyleyeceğini ve benim de o zaman evden kaçacağımı söyledi. Sonra da ailem yazışmalarımı yakaladı.

Ben altınlarımı alıp kaçmayı kabul ettim zira o ortamdan uzaklaşmayı istiyordum. Zeki ile sadece mesajlaştım, fotoğraf yollamadım.

Bu ifadeyi yayınlamayacak mısınız?

Gözler H.K.G.'nin verdiği ifadeden sonra, Birgün gazetesine çevrildi. H.K.G.'nin haklarını savunduğunu iddia eden medya kuruluşlarının, bu ifadeyi niye haberleştirmedikleri merak konusu olurken, yeniakit.com.tr'nin ulaşıp, söz hakkı tanımak istediği Zeki Kayahan Coşkun ise kaçmayı tercih etti.