H.K.G. iddiayı kabul etti, Zeki Kayahan Coşkun belgeyi sorup Akit'i hedef aldı! İşte H.K.G.'nin ifade tutanağı

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Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan "Kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirasına ilişkin davada, H.K.G. Salı günü ifade verdi.

Duruşmaya SEGBİS yöntemi ile katılan H.K.G, bir süredir adı bu olayla gündeme gelen ünlü radyocu ile yazışmalarının olduğunu itiraf etti.

H.K.G.'nin annesi, "Matrax" programının sunucusu Zeki Kayahan Coşkun ile kızının uygunsuz yazışmalarının olduğunu iddia etmişti. Anne Fatma Gümüşel, bu yazışmaları yakaladıktan sonra H.K.G.'nin telefonunu elinden aldığını ve olayı ailesine duyurmadığını söylemişti.

H.K.G. kabul etti!

H.K.G. ilk ifadesinde, Zeki Kayahan Coşkun ile yazışmalarının olduğunu kabul etti.

Matrax programını dinleyip, Zeki Kayahan Coşkun ile iletişime geçtiğini söyleyen H.K.G, "Bu süreç uzun sürdü. Görüşmemiz bir süre sonra farklılaştı. Bir süre sonra bana 'canım' diye hitap etmeye başladı. Ben de ona öyle hitap ettim. Bu 'canım' kelimesinin ne anlamda kullanıldığını bana sordunuz. Ben bunun anlamını düşünmedim. Onu sadece kurtuluş olarak gördüm zira o çevremdeki kişilerden farklı bir anlayıştaydı." dedi.

H.K.G, Zeki Kayahan Coşkun ile ilgili iddialarına şöyle devam etti:

Bu kişi Show Radyo isimli kanalda yayın yapıyordu. Matrax isimli bir program yayını yapıyordu. Zeki isimli bir sunucuydu. Zeki isminin onun gerçek adı mı yoksa takma adı mı olduğunu bilmiyorum. Zekirdek isimli kişinin görüştüğüm kişi olup olmadığını sordunuz. Zekirdek isimli kişi Zeki isimli kişi mi bilmiyorum. Görüştüğüm kişi bana "Ben seni korurum, ben seni onlardan korurum, altınların var mı?" dedi. Bana "altınlarını al kaç" dedi. Bana plan yapacağını, bana söyleyeceğini ve benim de o zaman evden kaçacağımı söyledi. Sonra da ailem yazışmalarımı yakaladı.

Ben altınlarımı alıp kaçmayı kabul ettim zira o ortamdan uzaklaşmayı istiyordum. Zeki ile sadece mesajlaştım, fotoğraf yollamadım.

Anne 'eksik' var diye araya girdi!

Anne Fatma Gümüşel ise, H.K.G.'nin ifadesinin ardından şunları söyledi:

Kızım eksik konuşuyor. Telefonda ben gözlerimle gördüm. Ona (Zeki Kayahan Coşkun) gayr-i ahlaki fotoğraflar göndermiş. Bir mesajında da "Sevgilim, doğum günün kutlu olsun" yazmış. En son mesajında da "Sen altınları al gel, sana İzmir'de ev hazırladık" yazmıştı.

Zeki Kayahan Coşkun yayında "mahkemenin belgesi nerede" diye sordu!

Kafa Radyo sunucusu Zeki Kayahan Coşkun, H.K.G.'nin mahkemedeki ifadesini haberleştiren Yeni Akit gazetesini, programında hedef aldı.

Çarşamba gecesi gerçekleştirdiği canlı yayında, programa katılanlarla birlikte H.K.G.'nin iddiasına cevap vermek yerine Akit'i hedefe koyan Zeki Kayahan Coşkun, akıl dışı ifadeler kullandı.

Coşkun yayında Yeni Akit gazetesine "paçavra" diye hakaret ettikten sonra, "Bunlara güvenmiyorum. Operasyon çekiyorlar. Madem o kızın böyle bir ifadesi var, nerede, onu da görmek lazım." dedi.

Aylardır olayla ilgili, Oda TV, DW Türkçe ve Yeni Akit gazetelerinde adı "bir radyocu" olarak geçen, ancak açıklanmayan Zeki Kayahan Coşkun, Yeni Akit'in H.K.G.'nin ifadesini yayınlamasından sonra, "Ben bunu ilk defa duydum." ifadesine sığındı.

Halbuki Coşkun, konuya en başından beri müdahil olarak, Yusuf Ziya Gümüşel'e kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirası atanlarla aynı safta durmuş ve Twitter hesabından birçok paylaşım yapmıştı.

İşte H.K.N'nin iddiasına cevap vermeyip, bir davada geçen ifadeyi yayınlayan Akit gazetesi'ni hedef alan Zeki Kayahan Coşkun'un, "Hani belge nerede?" diye sorduğu o ifade tutanağı: