H.K.G. davasında flaş gelişme!

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, H.K.G.'nin annesi Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli’nin yargılandığı davada mahkeme, bundan sonraki bütün duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.

Davada, H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel Hoca ile annesi Fatıma Gümüşel hakkında "çocuklarını erken yaşta evlendirdikleri" gerekçesi ile 18 yıldan az olmamak talebi ile ceza isteniyor.

H.K.G.'nin eşi Kadir İstekli hakkında ise "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" suçundan 30 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel Hoca tutuklu oldukları cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanık Fatıma Gümüşel ise sağlık sorunları nedeniyle mazeret sunarken, H.K.G duruşmaya katılmadı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkemede, sanıklar ve müvekkili hakkında hakaretler edildiğini ifade eden Fatıma Gümüşel’in avukatı, “İslam'a ve Müslumanlara olan kinini kusmak isteyenleri bu salonda gördüm. Burada mesleki anlamda yapılacak bir faaliyet yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dışındaki katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Yusuf Ziya Gümüşel’in avukatı ise söz alarak, "Duruşmanın sağlıklı bir sonuca varması için gizli yapılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, mağdur, vekili ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dışındaki katılma taleplerini reddederek bundan sonraki tüm duruşmanın kapalı yapılmasına ve yayın yasağı getirilmesine hükmetti.