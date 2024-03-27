Hizmeti bitirdi iflası getirdi

Buğra Kardan İstanbul

16 milyonun parasını çarçur eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye iştiraklerini de tek tek iflas ettiriyor. Makamları ehil ellere bırakmayan İmamoğlu’nun ilk kurbanı BELTUR oldu. 2017’de 2 milyon 300 bin lira, 2018’de 130 bin 500 kâr elde eden iştirakten 2019’da 30 milyon 800 bin lira, 2020’de 60 milyon 300 bin lira, 2021’de 51 milyon lira, 2022’de 83 milyon 800 bin lira zarar haberi geldi. İmamoğlu BELTUR’un ardından İSPARK’ın içini boşalttı. Adı geçen iştiraki kapanma noktasına getirdi. 2018’i 707 bin lira kârla kapatan İSPARK, İmamoğlu döneminde zarar etmeye başladı. 2019’da 34 milyon lirayı geçen zarar 2020’de 41 milyon 300 bin lirayı aşarken 2021’de 21 milyon 700 bin lira, 2022’de 29 milyon 900 bin lira oldu. İmamoğlu’nun gazabına uğrayan kurumlardan biri de İSKİ oldu. Kurumun borcu 4 senede 48 kat artarak 350 milyon liradan 16 milyar 800 milyon liraya yükseldi.

Beceriksiz Ekrem

İBB’yi ve iştiraklerini batırmak için elinden geleni yapan İmamoğlu, Abdülhamid Han’ın mirası Hamidiye Su’yu da zarara uğrattı. 2017’de 14 milyon 700 bin lira, 2018’de 5 milyon 700 bin lira, 2019’da 1 milyon 500 bin lira kâr eden iştirakin İmamoğlu’nun yönetiminde mali buhranla karşı karşıya kaldığı öğrenildi. Hamidiye Su’nun İmamoğlu’nun İBB Başkanı olarak görev yaptığı 2020’de 612 bin lira, 2021’de 120 milyon lira, 2022’de 380 milyon lira zarar bildirdiği malumatı edinildi.

Deli rolünü oynuyor

Peş peşe açıklanan zararların nedenlerine değinmeyen, 2023 faaliyet raporunu da paylaşmayan İmamoğlu’na kamuoyundan “Suyla nasıl zarar edilir” sorusu geldi.

Akit’e konuşan gazeteci-yazar Cengiz Alçayır da şunu söyledi: “Allah’ın suyundan nasıl zarar edilir? Hamidiye Su gibi köklü bir kurum nasıl bu hâllere gelir? Bu soruları soruyoruz ama İmamoğlu’nun kâra geçirdiği bir iştirak yok. İmamoğlu, ancak kendi şirketini kurtarır. Babasının parasına dokunmaz, kamunun parasını hovardaca harcar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı yemekten geri durmaz. İmamoğlu aslında kendisine ‘Sen ikinci Atatürk’sün’ denilerek giydirilen deli rolünü oynuyor. İşletme mezunu imiş ama İBB’yi borca boğuyor. İETT’yi 17 milyar lira borçla bırakıyor. İSKİ bitmiş durumda. İstanbul acınacak hâlde. İmamoğlu ise hâlen vaatlerde bulunuyor. Hangi vaatlerini tuttu ki? 2019’da belli yerlerde otoparkın bedelsiz olacağını iddia ediyordu. Heyhat ki heyhat, otopark bedeli 13 kat arttı.”

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Yargılanmasının önü açılmalı

“Atılması gereken adım belli. Murat Kurum, göreve gelir gelmez tüm iştirakleri denetimden geçirmeli. Kamu zararlarını İmamoğlu ve ekibine rücu etmeli. İmamoğlu ve ekibinin yargılanmasının önünü açmalı. İmamoğlu’nun iştirakleri batırma, villalar alma yöntemlerini araştırmalı. Paranın izinden İmamoğlu’na, İmamoğlu’nun izinden giderek paraya varacağını bilmeli. Ne yazık ki karşımızda İstanbul’u yönetemeyen, İBB’yi çökerten bir İmamoğlu var. O, kendine ‘Toz konmaz’ diyor ama her yanında kamu çamuru mevcut.”