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Siyaset Hizmete rağbet çığ gibi büyüyor: Ak Parti'nin üye sayısı 12 milyona dayandı!
Siyaset

Hizmete rağbet çığ gibi büyüyor: Ak Parti'nin üye sayısı 12 milyona dayandı!

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Hizmete rağbet çığ gibi büyüyor: Ak Parti'nin üye sayısı 12 milyona dayandı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Yargıtay’ın açıkladığı resmi verilere göre AK Parti’mizin üye sayısı 11 milyon 709 bin 913’e ulaştı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay’ın açıkladığı resmi verilere göre AK Parti’mizin üye sayısı 11 milyon 709 bin 913’e ulaştı. Ocak ayından bu yana ailemize katılan 166 bin 612 yeni yol arkadaşımız, milletimizin Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine, AK Parti’mize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza duyduğu güvenin en açık göstergesidir. AK Parti, milletinden güç alan, milletle büyüyen ve Türkiye Yüzyılı’na yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileye emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve gönlünü AK Parti’ye açan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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