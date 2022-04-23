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Siyaset Hizmete doymuyorlar(!) İzmir'e bir heykel daha kazandırdılar
Siyaset

Hizmete doymuyorlar(!) İzmir'e bir heykel daha kazandırdılar

CHP'li Konak Belediyesi, kentte "İzmir Baba" olarak tanınan Sancar Maruflu'nun büstünün açılışını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 18:24:00 -
Hizmete doymuyorlar(!) İzmir'e bir heykel daha kazandırdılar

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li belediyelerin heykel sevdası dur durak bilmiyor.

Partinin son heykel icraati İzmir'de oldu. Konak İlçe Belediyesi, Sancar Maruflu'nun adının verildiği bilim merkezini hizmete açtı.

CHP'li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da katıldığı programda Maruflu'nun heykel açılışı da yapıldı. 

CHP'li Batur konuşmasında, "Sancar ağabey, bu kente çok büyük emek veren, dostlarıyla kentin sıkıntısını da neşesini de paylaşan, vefa adamı olan güzel ağabeyimizdi. Son günlerinde bile her gün yeni bir şey ortaya koymaya çalışıyordu. İzmir’e emek verenleri hiçbir zaman unutmadı. Biz de onu unutmadık, unutturmayacağız." dedi.

Kaynak: ANKA

Heykelci zihniyeti böyle uyardı!
Heykelci zihniyeti böyle uyardı!

İSLAM

Heykelci zihniyeti böyle uyardı!

2
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Yorumlar

Weret

Hırsızlığın adı sanat olmus

oflu baba

SO…. IZMIR BABASINA NE ULAN BU HER ONUNE GELENIN HEYKELINI YAPIYORSUNUZ UTANMAZ ARLANMAZZ DINSIZ IMANSIZ S.SIZLER.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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