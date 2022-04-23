Hizmete doymuyorlar(!) İzmir'e bir heykel daha kazandırdılar

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CHP'li belediyelerin heykel sevdası dur durak bilmiyor.

Partinin son heykel icraati İzmir'de oldu. Konak İlçe Belediyesi, Sancar Maruflu'nun adının verildiği bilim merkezini hizmete açtı.

CHP'li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da katıldığı programda Maruflu'nun heykel açılışı da yapıldı.

CHP'li Batur konuşmasında, "Sancar ağabey, bu kente çok büyük emek veren, dostlarıyla kentin sıkıntısını da neşesini de paylaşan, vefa adamı olan güzel ağabeyimizdi. Son günlerinde bile her gün yeni bir şey ortaya koymaya çalışıyordu. İzmir’e emek verenleri hiçbir zaman unutmadı. Biz de onu unutmadık, unutturmayacağız." dedi.

Kaynak: ANKA