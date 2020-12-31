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Ekonomi Hizmet Üretici Fiyat Endeksi kasımda arttı
Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi kasımda arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:18:42 -
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi kasımda arttı

ANKARA (AA) - Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,16, yıllık bazda yüzde 21,96 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin kasım ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,16, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,43, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,96 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,39 artış kaydetti.

Endeks, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 29,46, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 20,7, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 9,94, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,37, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 15,87, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 20,59 arttı.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,37, bilgi ve iletişim hizmetlerinde 1,43, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,89 artış olurken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,24, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,42, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 2,63 azalış gerçekleşti.

Yıllık bazda incelendiğinde H-ÜFE sektörlerinden en düşük artış, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 1,13, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,37, sinema filmi, video, TV programı yapımcılık, ses kaydı ve müzik yayımlama hizmetlerinde yüzde 5,68 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 52,61, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 48,8, programlama ve yayıncılık hizmetleri yüzde 48,72 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetlerinde yüzde 8,58, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,47, istihdam hizmetlerinde yüzde 3,93 azalış gerçekleşti.

Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 14,02, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 9,27, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 5,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


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