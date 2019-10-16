Hizmet ihracatçılarının hedefi 150 milyar dolar

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (HİB) ev sahipliğinde düzenlenecek “HİB 2018 Yılı Hizmet İhracatı Ödül Töreni” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla kasım ayında düzenlenecek. Ödüller, 18 ayrı kategoride Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan firma ve kuruluşlara takdim edilecek. Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı M. İlker Aycı, Ödül Töreni’nin hizmet ihracatının potansiyelini ifade eden bir platform olarak yoluna devam edeceğini belirtti.

Aycı, “Hizmet ihracatımızın bugün 25,6 (2018 yılı) milyar dolara yakın cari fazla vermesi, bu alandaki potansiyelimizin göstergesidir. Bugün Türkiye’nin 50 milyar dolar seviyelerine ulaşan hizmet ihracatının kısa vadede 150 milyar dolara ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.