0553 313 94 23

Hizmet ihracatçılarının hedefi 150 milyar dolar

Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı M. İlker Aycı, "Hizmet ihracatının kısa vadede 150 milyar dolara ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:05
Hizmet ihracatçılarının hedefi 150 milyar dolar

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (HİB) ev sahipliğinde düzenlenecek “HİB 2018 Yılı Hizmet İhracatı Ödül TöreniCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla kasım ayında düzenlenecek. Ödüller, 18 ayrı kategoride Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan firma ve kuruluşlara takdim edilecek. Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı M. İlker Aycı, Ödül Töreni’nin hizmet ihracatının potansiyelini ifade eden bir platform olarak yoluna devam edeceğini belirtti.

Aycı, “Hizmet ihracatımızın bugün 25,6 (2018 yılı) milyar dolara yakın cari fazla vermesi, bu alandaki potansiyelimizin göstergesidir. Bugün Türkiye’nin 50 milyar dolar seviyelerine ulaşan hizmet ihracatının kısa vadede 150 milyar dolara ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:05
  1. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB)
  2. HİB 2018 Yılı Hizmet İhracatı Ödül Töreni
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  5. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle
  6. Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı M. İlker Aycı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika’nın bölgede kurduğu tuzaklara dikkat!
    1. Amerika’nın bölgede kurduğu tuzaklara..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a..
    3. Kıymalı lazanya nasıl yapılır? Lazanya..
    4. Burdur'da korkutan deprem
    5. ‘Harekata destek veriyorsunuz’ deyip..
    6. Ambargo yeni Türkiye’yi bağlamaz
    7. Quaresma'dan asker selamı açıklaması!
    8. Lazanya nedir? Lazanya nasıl yapılır?
    9. Asker selamının sırrı ortaya çıktı:..
    10. Dünya gündemine bomba gibi düşmüştü!..
    11. Bahçeli'den sakal yorumlarına esprili..
    12. Başkentte pos cihazı tefeciliği yapan..
    13. CHP’li yönetime kayyım atandı!
    14. İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır?..
    15. Ekrem İmamoğlu'ndan mangalcılara kötü..
    16. Sorun “politik işaret” ise, “haç..
    17. Malatya merkezli "torbacı" operasyonu:..
    18. İbrahim Kalın’dan DEAŞ açıklaması:..
    19. Kamuda personel alımı sürüyor
    20. Uğur soğutucuda kayyım kalktı
    21. NASA yeni uzay giysilerini tanıttı
    22. Münbiç'te devriye atan Rusya'dan..
    23. Perakende satış hacmi yüzde 0.3 arttı
    24. Ciro endeksi yüzde 2.8 arttı
    25. Bütçe gelirleri 9 ayda yüzde 19.6 arttı
    26. Yeni sanayi sitesi için 21 Ekim’de..
    27. Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı..
    28. Hizmet ihracatçılarının hedefi 150..
    29. Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete..
    30. 1 kişinin öldüğü Afgan kavgasında 8..
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama
    Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama