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Hızlıca kilo almak isteyenlerin imdadına yetişen leziz bir smoothie tarifine ne dersiniz?

Kilo almak isteyenler bu haber inanın fazlasıyla işinize yarayacak.

13 Ağustos 2019 Salı 13:25
Hızlıca kilo almak isteyenlerin imdadına yetişen leziz bir smoothie tarifine ne dersiniz?

Genellikle çevremizdeki insanların büyük bir bölümü fazla kilolarından şikayet eder. Herkesin derdi kilo vermekken bazılarının ise sorunu bambaşkadır. Gazetelerde, dergilerde, internet sitelerinde hatta televizyon programlarında her zaman nasıl kilo verileceği hakkında onlarca içerik yer alır. Ama kilo almak isteyenlerin izleyeceği yollar pek fazla konuşulmaz. Hormonel denge ya da genetik faktörlerden dolayı bazı kişiler ne yapsa da kilo alamazlar. Böyle bir probleminiz var ise öncelikle bir uzmanla görüşmeniz gerekiyor. Sonrasında ise uzmanınızın verdiği programa harfiyen uyarken, sağlıklı kilo almanıza yardımcı içecekler de kullanabilirsiniz. İşte, hızlıca kilo almanıza yardım edecek o içecek!

Çikolatalı kilo aldıran smoothie

Malzemeler:

  • 1 adet muz
  • 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi
  • 1 tatlı kaşığı kakao tozu
  • 1 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı pirinç protein tozu

Tüm malzemeleri rondaya atın. İçecek pürüzsüz bir kıvam alınca hazırladığınız smoothieyi gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Arzu ederseniz sabah-akşam birer bardak bu leziz içecekten tüketebilirsiniz.

 

 

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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