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Hızlı ve çok sıcak yemeyin

Hızlı yemek mide kanseri riskini 5 kat artırıyor. Arkanızdan atlı kovalamıyor. Ya da önünüzden kapıp kaçacak yok! Haldır huldur yemekten vazgeçin.

11 Eylül 2018 Salı 14:13
Hızlı ve çok sıcak yemeyin

Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Şuayip Yalçın, hızlı ve sıcak yemek yemenin mide kanseri riskini artırdığını söylüyor. Sadece o mu; bütün konunun uzmanı bilim insanları...

Türkiye’de mide kanserli hastaların yüzde 55.7’sinde bir ya da daha fazla teşhis konmuş mide hastalığının bulunduğunu ifade eden Prof. Yalçın, en sık görülen mide hastalıklarının gastrit ve ülser olduğunu söylüyor.

Prof. Yalçın, “Hızlı yemek mide kanseri riskini 5 kat artırıyor. Yemekleri çok sıcak yemek de mide kanserine yakalanma riskini 3.3 kat artırıyor. Yemeklerin tuzlu yenilmesi riski önemli derecede artırıyor. Sofrada tadına bakmadan yiyeceklere tuz eklenmesi de mide kanserine yakalanma riskini yaklaşık 4.2 kat artırıyor” diyor.

Her gün içilen tuzlu ayranın mide kanseri riskini 1.8 kat artırdığının saptandığını belirten Yalçın, tuzlu tereyağının her gün kullanılmasının ise mide kanserine yakalanma riskini 1.5 kat, tuzlu çekirdeğin ise 1.3 kat artırdığının belirlendiğini söylüyor. Her gün turşu tüketiminin mide kanseri riskini 7 kat artırabileceğini anlatan Yalçın, hazır çorbalar, tavuk bulyonların da bu anlamda risk oluşturduğunu ifade ediyor

Prof. Yalçın’a göre sık et tüketimi, şekerli gıdalar ve gazlı içecekler de mide kanseri riskini artırmakta.

Mide kanserinden korunmak için yeşil yapraklı sebzelerin, soğanın ve sarımsağın günde en az bir defa tüketilmesinin gerektiğini kaydeden Prof.Dr. Yalçın, turunçgillerin sık tüketilmesi ile mide kanseri riski arasında anlamlı bir ilişki tespit edemediklerini belirtiyor.

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 14:13
  1. hızlı yemek yemek
  2. kanser
  3. mide kanseri

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