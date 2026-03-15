Radar cezası yiyenler dikkat: Artık talep etme hakkınız var!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Radar cezası yiyenler dikkat: Artık talep etme hakkınız var!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), radar aletinin bilgilerinin talep dilmesi halinde ceza verilen kişiye iletilmesi için tavsiyede bulundu.

KDK, "radar cezasında kalibrasyon bilgilerinin vatandaşla paylaşılmasını" tavsiye etti. Hız limitini aştığı gerekçesiyle idari para cezası verilen bir kişi, hız ihlalini ortaya koyan herhangi bir belgenin ceza tutanağının ekinde sunulmadığını belirterek, cezanın iptali için sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu.

"Radar cihazının kalibrasyonunun güncel olduğu" gerekçesiyle talebi reddedilen vatandaş, radar cihazının türü, modeli, seri numarası ve kalibrasyonuna ilişkin bilgi ve belgeleri emniyetten talep etti ancak olumsuz yanıt aldı. İdari para cezasının dayanağı olan bilgi ve belgelere erişememesi nedeniyle bilgi edinme hakkının ihlal edildiğini savunan vatandaş, KDK'ya başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, cezanın kesildiği il emniyet müdürlüğünden bilgi istedi. Kuruma gelen yazıda, "Kalibrasyon belgelerinin idarenin iç düzeni, denetim ve teknik altyapısına ilişkin belgeler olması nedeniyle bireysel başvurular kapsamında paylaşılmasının mümkün olmadığı, gerekli görülmesi halinde belgelerin yargı mercilerince resen talep edilebileceği" kaydedildi. Başvurucuyu haklı bulan KDK, "cezanın kesildiği radar cihazının kalibrasyonuna ilişkin bilgi ve belgelerin, kamu güvenliğini zedeleyebilecek nitelikteki hususlar hariç tutularak başvurana bildirilmesi" yönünde İçişleri Bakanlığına tavsiyede bulundu.

“BİLGİ EDİNME HAKKINA MÜDAHALE” KDK'nın kararında, bilgi edinme hakkının, idarenin kamu gücüne dayanarak tesis ettiği ve kişilerin hukuksal durumlarını etkileyen işlemler karşısında hak arama yollarının etkin şekilde kullanabilmesinde önemli bir araç olduğuna işaret edildi. İdari para cezasının dayanağını oluşturan radar cihazına ilişkin bilgi ve belgelerin, "yalnızca yargı mercilerince talep edilebileceği" gerekçesiyle başvurana verilmemesinin Anayasa'da güvence altına alınan bilgi edinme hakkı ile bağdaşmadığı vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"Başvurana doğrudan uygulanan idari para cezasının hukuka uygunluğunu denetleyebilmesi için radar cihazının kalibrasyonuna ilişkin asgari bilgilerin kendisiyle paylaşılması gerekmektedir. Kalibrasyon belgelerinde yer alan cihaz seri numarası, teknik ölçüm değerleri veya görevli personele ilişkin bilgiler gibi kamu güvenliğini ilgilendirebilecek unsurların ayıklanması veya maskelenmesi suretiyle başvurana asgari düzeyde bilgi verilmesi mümkündür. Bu imkan varken talebin tümden reddedilmesi, bilgi edinme hakkının özüne dokunan ölçüsüz bir müdahale niteliği taşımaktadır."/ kaynak: haber7

İran, dev bankayı vurdu
Dünya

İran, dev bankayı vurdu

Misillemelerine devam eden İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan dev ABD bankasını vurdu.

Tuvalet terliğinden b.ka düştüler! İşte CHP zihniyetinin içler acısı hali
Gündem

Tuvalet terliğinden b.ka düştüler! İşte CHP zihniyetinin içler acısı hali

Tuvalet terliğine dahi oy vereceğini açıklamaktan çekinmeyen sapkın zihniyet, gün geçtikçe alçalmaya devam ediyor.
Melih Gökçek, CHP'yi terletmeye devam ediyor: Hadi cevap verin!
Gündem

Melih Gökçek, CHP'yi terletmeye devam ediyor: Hadi cevap verin!

Ankara'nın efsane başkanı Melih Gökçek; AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın'a tahsis edile..
İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası İmamoğlu hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu
Gündem

İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası İmamoğlu hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

Türk tarihçiliğinin duayen ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı ülkeyi yasa boğarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı mesa..
Tanju Özcan'dan şimdi de metres skandalı: İğrenç Whatsapp mesajları ortaya çıktı
Gündem

Tanju Özcan'dan şimdi de metres skandalı: İğrenç Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Bolu’da "burs" adı altında topladığı milyonların hesabını veremediği için gözaltına alınan CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, şimdi de ..
Özlem Çerçioğlu'ndan Bülent Tezcan'a kötü haber
Gündem

Özlem Çerçioğlu'ndan Bülent Tezcan'a kötü haber

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunacak.
