Elleri ve ayaklarını bağlayıp işkence ettiler! 3 zorba gözaltına alındı

İstanbul’un göbeği Fatih’te, insanlık onurunu ayaklar altına alan bir zorbalık vakası infiale sebep oldu! Kendi akranlarının ağzını, ellerini ve ayaklarını bantlayarak işkence eden ve bu vahşeti bir de sosyal medyada "başarı" gibi paylaşan vicdansız grup, polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Fatih’te iddiaya göre ağzı, elleri ve ayakları bantlanan bir kişi, akranları tarafından darp edildi. Darp anları kameraya alındı. Sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen yaşı küçük 7 kişiyi gözaltına aldı.

Fatih’te dün, iddiaya göre ağzı, elleri ve ayaklarını bağladıkları kişiyi darp eden kişiler, bu olaya ait görüntüleri sanal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Darp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 18 yaşından küçük 3 kişi olmak üzere 7 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.