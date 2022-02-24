Hızlı saç uzatma yöntemleri nelerdir? Saç uzatma yöntemleri ve uzatma taktikleri

İnsanların en büyük aksesuarı olarak bilinen saçlar, yapısal olarak kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Saç uzatma yöntemleri başında düzenli ve sağlıklı beslenmek gelir. Hızlı sac uzatma taktikleri kadinlar için doğal yollarla saç uzatma yöntemleri ve organik içeriğe sahip saç bakım ürünleri hakkında bilmeniz gerekenler...

Sağlıklı ve hızlı saç uzatma yöntemleri

Uzun ve bakımlı saçların en önemli kuralı sağlıklı beslenmektir. Tükettiğiniz besinler vücudunuzu besler ve saçlarını etkiler. Saçlar proteinlerden oluşur bu sebeple günlük beslenme düzeninize protein oranını dengeli bir şekilde ayarlayarak başlayabilirsiniz.

Tavuk, hindi, balık, yumurta, soya ürünleri, fasulye ve kuruyemişler protein alımınız açısından yeterli olacaktır. Bu besinler yardımıyla sağlıklı keratin üretimine yardımcı olacaksınız. Ayrıca mutlaka C vitamini bakımından zengin olan meyve ve sebzeler tüketilmesi gereklidir. C vitamini eksikliği saçların zayıflamasına ve matlaşmasına neden olmaktadır.

Hızlı saç uzatma kadınlar için artık zor değil

Elma Sirkesi ile Hızlı Saç Uzatma

Doğal saç uzatma yöntemleri arasında pek bilinmeyen elma sirkesiyle 1 haftada saç uzatabileceğinizi biliyor muydunuz? Marketlerden alacağınız çoğu sirke markasının katkı maddesi içermesinden ötürü, hazırlayacağınız saç maskesi için özellikle organik sirke kullanmanızı öneriyoruz. Peki bu uygulamayı nasıl yapmalısınız?

Malzemeler

Elma sirkesi

Su

Elma sirkesi ile hızlı saç uzatma maske nasıl yapılır?

Duşta saçlarınızı durularken durulama suyunuza 2-3 damla elma sirkesi eklemeniz uzun vadede saçlarınızı uzatmanız için yeterli olacaktır. Elma sirkesinin saç köklerinizi besleyici etkisi saçlarınızı sağlıklı bir şekilde uzatırken bakımını yapmayı da ihmal etmiyor.

Acı Biber ile Hızlı Saç Uzatma

Saç uzatmada sıkça başvurulmayan ama aslında oldukça efektif olan acı biber, içerdiği kapsaisin sayesinde saç derisinde kan akışını artırıp sinirleri etkin hale getiriyor. Peki gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz acı biberi hızlı saç uzatmak için nasıl uygulamalısınız?

Malzemeler

1 tatlı kaşığı acı biber tozu

2 tatlı kaşığı zeytinyağı

Uygulama

Zeytinyağı ve biber tozunu karıştırarak saçlarınızın az olduğu bölgelerden başlayıp tüm saçlarınıza masaj yaparak uygulayın. Karışımı saçlarınıza iyice yedirdiğinizden emin olduktan sonra dipten başlayarak soğuk su eşliğinde durulama işlemini gerçekleştirin. Sinirlerinizi etkinleştiren acı biberin düzenli kullanım sonrasında saçlarınızı siz fark etmeden hızlıca uzattığını göreceksiniz.

Aloe Vera ile Hızlı Saç Uzatma

Cilt bakımında faydasından sıkça söz ettiren aloe vera bitkisini saçlarınızı doğal bir şekilde uzatmak için de kullanabilirsiniz. Birçok kozmetik bakım ürününün de içeriğinde barındırdığı aloe vera bitkisinin içindeki sıvıyı kullanarak saçlarınızda bir mucizeye kavuşabilirsiniz. Bazı kesimler tarafından dünyanın en hızlı saç uzatan formülü olarak lanse edilen aloe verayı nasıl uygulamalısınız?

Malzemeler

Yarım tatlı kaşığı bal

1 çorba kaşığı limon suyu

1 fincan aloe vera

Uygulama

Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Karışımı orantılı bir şekilde saçlarınıza masaj yaparak uyguladıktan sonra yarım saat kadar bekletin. Duruladığınız saçlarınızın ne kadar bakımlı ve yumuşacık olduğunu ilk günden fark edeceksiniz. Maskenin saçlarınızı uzatması için düzenli aralıklarla uygulama yapmanız gerekmektedir. Düzenli uyguladığınızda bir süre sonra saçlarınızın canlı, parlak göründüğünü ve uzadığını fark edeceksiniz.