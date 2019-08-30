Hızla koşarken otomobile çarptı Diyarbakır’da bir genç, hızla koşarken yoldan geçen otomobilin dikiz aynalarına çarparak yaralandı.

Diyarbakır’da bir genç, hızla koşarken yoldan geçen otomobilin dikiz aynalarına çarparak yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan düğün salonunun parkından arkadaşlarıyla oynayan 15 yaşındaki genç, bir anda koşarak caddenin karşısına geçmek istedi.

Hızla koşan genç, bu sırada caddeden geçen 01 ZD 702 plakalı otomobilin dikiz aynalarına çarparak yere düştü. Yere düşen genç ayağından yaralanırken, olayı gören çevre sakinleri durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ambulansla Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisine kaldırılan gencin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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