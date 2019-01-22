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Hızla artan ve yaşlı, genç demeden etkisini gösteren Rota virüsü nedir?

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, son dönemde genç, yaşlı, çocuk demeden yüzlerce kişiyi hastanelere düşüren rota virüsüne ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

22 Ocak 2019 Salı 15:48

yeniakit.com.tr  - Soğuk kış günlerinin kendini göstermeye başlamasıyla birlikte birçok kişi hastalanarak hastanelere başvuruyor. Bu yıl ise kış hastalığı Rota virüsüyle kendini gösterdi. Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, Rota virüsünü sizler için anlattı. 

Bu senenin baskın hastalığının amili

Rota virüsünün bu senenin baskın hastalığının amili olduğunu söyleyen Prof. Sürat, 'Bu bir virüs, yani nezle gibi uçuk gibi rahatsızlıkların temeli olan, bakterilerden küçük mikroorganizmaların adını taşıyan bir hastalık amili.' dedi. Rota virüslerinin mikroskopla görülemediğini ve diğer virüsler gibi her yıl şekil değiştirdiğini belirten Sürat, bu virüsün bu yıl çocuklarda ishal, kusma, öksürük, hafif ateş ve ses kısılmasına kadar belirtilerinin olduğunu ifade etti.

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 15:48
  1. rota virüsü
  2. Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat

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