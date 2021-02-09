Hızır orucu hangi gün? Hızır orucu ne zaman başlıyor?

Hızır orucu ne zaman başlıyor? Hızır Peygambere adanmış olan Hızır orucu, alevi vatandaşlar tarafından her yıl tutulmaktadır. Peki, Hızır orucu hangi gün?

Hızır orucu hangi gün?

Hızır peygambere adanan ve şükretmek için tutulan Hızır orucu, yılın belirli günlerinde alevi vatandaşlar tarafından idrak ediliyor.

Hızır orucu nedir, nasıl tutulur, kaç gün gibi sorular arama motorlarında hız kazandı.

Rumi takvime göre 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında tutulan Hızır Orucu, Miladi Takvim baz alındığında 13-15 Şubat günlerine denk gelmektedir. Ancak Alevilik inancına göre Şubat ayının ikinci perşembesi başlar.

Hızır orucu neden tutulur?

Hızır orucu Nuh Pegamber’in gemisinin fırtınaya tutulması ve halkın "Yetiş ya Hızır" diye dua etmesi şeklindedir. Allah tarafından halkın ettiği dua kabul olur ve bundan dolayı da Allah’a şükür maksadıyla 3 gün boyunca oruç tutulur.