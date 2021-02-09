  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Hızır orucu hangi gün? Hızır orucu ne zaman başlıyor?
Yaşam

Hızır orucu hangi gün? Hızır orucu ne zaman başlıyor?

Hızır orucu hangi gün? Alevi inanışına göre her yıl şubat ayında tutulan ve 3 gün süren Hızır orucu yaklaşıyor. Peki 2021 yılında Hızır orucu ne zaman? Hızır orucu ne zaman başlıyor? İşte Hızır Orucu hakkında merak edilenler...

Yeniakit Publisher
2021-02-09 16:54:00 -
Hızır orucu hangi gün? Hızır orucu ne zaman başlıyor?

Hızır orucu ne zaman başlıyor? Hızır Peygambere adanmış olan Hızır orucu, alevi vatandaşlar tarafından her yıl tutulmaktadır. Peki, Hızır orucu hangi gün?

Hızır orucu hangi gün?

Hızır peygambere adanan ve şükretmek için tutulan Hızır orucu, yılın belirli günlerinde alevi vatandaşlar tarafından idrak ediliyor.

Hızır orucu nedir, nasıl tutulur, kaç gün gibi sorular arama motorlarında hız kazandı.

Rumi takvime göre 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında tutulan Hızır Orucu, Miladi Takvim baz alındığında 13-15 Şubat günlerine denk gelmektedir. Ancak Alevilik inancına göre Şubat ayının ikinci perşembesi başlar.

Hızır orucu neden tutulur?

Hızır orucu Nuh Pegamber’in gemisinin fırtınaya tutulması ve halkın "Yetiş ya Hızır" diye dua etmesi şeklindedir. Allah tarafından halkın ettiği dua kabul olur ve bundan dolayı da Allah’a şükür maksadıyla 3 gün boyunca oruç tutulur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi

Doların hızla erimesi piyasaları hareketlendirince uzman yatırım firmalarından tahminler gecikmedi. Ziraat Yatırım firması dolar tahminini a..
İnce dün sinyali vermişti! İYİ Partili vekillerden istifa hazırlığı
Siyaset

İnce dün sinyali vermişti! İYİ Partili vekillerden istifa hazırlığı

Muharrem İnce'nin dün CHP'den istifa etmesi ve sonrasında yaptığı "TBMM'de İyi Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız." sözlerinin..
Türkiye'nin başarısı tescillendi... Yükseköğretimde Avrupa'yı geride bıraktık
Eğitim

Türkiye'nin başarısı tescillendi... Yükseköğretimde Avrupa'yı geride bıraktık

Türk yükseköğretim sistemi, 2020 yılı Bologna Süreci Uygulama Raporuna göre 5 üzerinden 5 tam puan aldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuya ili..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay