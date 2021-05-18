Hızır Ali Hoca dualarla anıldı

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Muradoğlu’na yaklaşan ve o ztarihde son bir yıldır cemaat içinde görülen bir şahıs, bir anda silahını çekerek imamın üzerine kurşun yağdırmış, 6 kurşun Muradoğlu’nun göğsüne, bir kurşun da karaciğerine isabet etmişti. Aldığı kurşun yaraları ile ağır yaralanan Muradoğlu, hastaneye kaldırılırken yolda şehit olmuştu. 23 yıllık süreçte sır perdesi aralanamayan Hızır Ali Hoca cinayeti dosyasının yeniden açılması ve katilin örgüt bağlantısının açığa çıkarılması bekleniyor.