Hızır Ali Hoca dualarla anıldı
İsmailağa Camii’nde talebelerine ders verirken hain bir saldırı sonucu şehit olan Hızır Ali Muradoğlu Hocaefendi, şehadetinin 23. sene-i devriyesinde rahmet dualarıyla yâd edildi. Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin damadı olan Hızır Ali Muradoğlu 28 Şubat sürecinde 17 Mayıs 1998 tarihinde Fatih İsmailağa Camii’nde talebelerine ders verirken kanlı bir saldırıya uğramış, aldığı 7 kurşun yarasıyla ağır yaralanmıştı.
Haber Merkezi
Muradoğlu’na yaklaşan ve o ztarihde son bir yıldır cemaat içinde görülen bir şahıs, bir anda silahını çekerek imamın üzerine kurşun yağdırmış, 6 kurşun Muradoğlu’nun göğsüne, bir kurşun da karaciğerine isabet etmişti. Aldığı kurşun yaraları ile ağır yaralanan Muradoğlu, hastaneye kaldırılırken yolda şehit olmuştu. 23 yıllık süreçte sır perdesi aralanamayan Hızır Ali Hoca cinayeti dosyasının yeniden açılması ve katilin örgüt bağlantısının açığa çıkarılması bekleniyor.