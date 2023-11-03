Hizbullah'tan son dakika İsrail açıklaması! Adım adım 3. Dünya Savaşı...

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, "Cuma gününü bekleyin" dediği açıklamasına başladı.

Nasrallah'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Aksa tufanı harekatı bir çok cepheye yayıldı.

Kıyamet günü insanların hepsi dirilmiş olacak. Şehitler mutlu olarak kalkacaklar. Rabbimiz şehitlere "diridirler" diyor, onlar ölü değildirler. Ne mutlu şehitlerimize, ne mutlu onlara ki vadedildikleri aleme gittiler. Meleklerin, Peygamberlerin oldukları yere gittiler.

Orada ne siyonist kabadayıları ne Amerikan zulmü var.

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Biz bu imanla bakıyoruz şehitlerimizin gittiği yola.

Bugün yeryüzünde çok büyük bir savaşa girişmiş durumdalar.

İnsanı açıdan da ahlaki açıdan da bu savaş en büyük en aleni Allah yolunda savaştır. Bu halkın dünyada hiçbir benzeri yoktur. Çocuklar, erkekler, anneler toprağın altından çıkarken buna rağmen "Feda olsun direnişe" nidalarını işitiyoruz. Bu gerçek imandır.

Yaşayacaklarımızı tahmin ederek konuşmamı ona göre yapacağım. Bu Allah yolunda bir savaş. Bu savaşın tam kalbine inen ayağa kalkan insanlara teşekkür ederim. Mücadeleyi destekleyen Irak ve Yemen'e teşekkür ederiz.

57 yıldır Filistinlilerin yaşadığını tüm dünya görüyor. Binlerce esir siyonistlerin ellerinde bulunuyor. 1967'den bu yana bu kadar baskı ve zulüm görülmemişti. Gazze'de binlerce insan boğucu bir kuşatma altında. Bu savaş yüce Allah adına yapılacak en büyük savaştır.

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