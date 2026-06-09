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Dünya Hizbullah'tan, kayıplarını telafi etmek için gençleri saflarına katma projesi
Dünya

Hizbullah'tan, kayıplarını telafi etmek için gençleri saflarına katma projesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Hizbullah'tan, kayıplarını telafi etmek için gençleri saflarına katma projesi

Savaşın Hizbullah saflarında da ciddi kayıplara yol açtığı ifade edilirken, örgütün destek tabanını oluşturan bölgelerde yaşayan çok sayıda kişinin evlerini kaybettiği ve yerinden edildiği bildirildi. Hizbullah'ın son dönemde 18 yaşın altındaki savaşçıları da güney Lübnan'daki çatışma bölgelerine gönderdiğini öne sürdü.

Savaşın Hizbullah saflarında da ciddi kayıplara yol açtığı ifade edilirken, örgütün destek tabanını oluşturan bölgelerde yaşayan çok sayıda kişinin evlerini kaybettiği ve yerinden edildiği bildirildi. Hizbullah'ın son dönemde 18 yaşın altındaki savaşçıları da güney Lübnan'daki çatışma bölgelerine gönderdiğini öne sürdü.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarının başlamasının üzerinden 100 gün geçerken, can kaybı ve ekonomik zarar bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Ateşkes girişimlerine ve ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakerelere rağmen bölgede çatışmalar sürüyor.

Lübnanlı yetkililerin paylaştığı verilere göre, Mart ayı başından bu yana devam eden saldırılarda 3 bin 637 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 188 kişi yaralandı.

Lübnan Savunma Bakanı Mişel Menassa'nın kabine toplantısında sunduğu bilgilere göre, güvenlik güçleri ve Silahlı Kuvvetler saflarında toplam 47 kişi öldü. Ölenlerin 29'unun Lübnan ordu mensubu olduğu belirtildi.

Savaşın, Hizbullah saflarında da ciddi kayıplara yol açtığı ifade edilirken, örgütün destek tabanını oluşturan bölgelerde yaşayan çok sayıda kişinin evlerini kaybettiği ve yerinden edildiği bildirildi.

 

Arap basınının bölgedeki güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Hizbullah'ın son dönemde 18 yaşın altındaki savaşçıları da güney Lübnan'daki çatışma bölgelerine gönderdiğini öne sürdü. Kaynaklar, örgütün son yıllardaki çatışmalarda tecrübeli kadrolarından önemli kayıplar vermesi nedeniyle daha genç yaş gruplarına yöneldiğini iddia etti.

Aynı kaynaklar, Hizbullah'ın İran'a destek amacıyla yürüttüğü çatışmalar ile 2024'te Gazze savaşıyla bağlantılı süreçte binlerce savaşçısını kaybettiğini öne sürdü.

Lübnan merkezli Cenubiye internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Ali el Emin de Hizbullah'ın son savaşta yaklaşık 3 bin 500 mensubunu kaybetmiş olabileceğini iddia etti. El Emin, örgütün bu kayıpların tamamını resmi olarak açıklamadığını savundu.

Güvenlik kaynakları ayrıca, Hizbullah'ın insan gücü açığını kapatmak amacıyla bazı müttefik grupların da çatışmalara katılımından yararlandığını ileri sürdü. Bu kapsamda Hamas ve Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi mensuplarının da güneydeki çatışmalarda yer aldığı iddia edildi.

 

Öte yandan İsrail'in Sur, Nebatiye, Seyda ve Zehrani bölgelerine yönelik hava saldırıları ve topçu atışlarının sürdüğü, bazı yerleşim birimlerinde ev yıkımlarının devam ettiği bildirildi.

Washington'da yürütülen diplomatik temaslar ve ilan edilen ateşkes girişimlerine rağmen sahadaki gerilimin tam olarak sona ermediği belirtiliyor.

Lübnanlı yetkililer, 2024'ten bu yana devam eden savaşın doğrudan ve dolaylı ekonomik maliyetinin 25 ila 26 milyar dolar arasında olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: Mepa News

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