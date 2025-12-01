Hizbullah'a bağlı gruplardan Papa'ya coşkulu karşılama

Hizbullah'a bağlı El Mehdi İzcileri Papa'nın Lübnan'a gelişini tezahüratlar, bayraklar ve Hasan Nasrallah posterleriyle karşıladı.

Papa 14. Leo Pazar günü Beyrut'a resmi ve halktan geniş katılımlı bir karşılama töreniyle geldi. Başkentin dört bir yanında toplanan kalabalıklar gibi Hizbullah'a bağlı izci grubu "El Mehdi İzcileri" de Papa'yı havaalanı yolu boyunca karşılamada önemli bir rol oynadı.

Papa'nın 2012'den bu yana Lübnan'a yaptığı ilk ziyaret olan üç günlük ziyaret, İsrail-Lübnan sınırında siyasi kırılganlığın ve gerilimin tırmandığı bir döneme denk geliyor.

Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Başbakan Nevaf Selam, Meclis Başkanı Nabih Berri ve Maruni Patriği Bechara al Rai, Papa'yı Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda karşılayan üst düzey isimler arasındaydı.

Binlerce kişi havaalanından Papa'nın Avn ile ilk görüşmesini gerçekleştirdiği Baabda Sarayı'na giden yollara dizildi. En görünür gruplar arasında, Hizbullah'ın ziyarete “derin saygının” bir ifadesi ve hareketin "bir arada yaşama taahhüdünün bir işareti" olarak tanımladığı, özenle koreografisi yapılmış bir karşılama düzenleyen El Mehdi İzcileri vardı.

Papa'nın aracı Beyrut'un Hizbullah'ın kalesi olan güney banliyösünün bazı bölgelerinden de geçti ve burada kalabalıklar Papa'yı havai fişekler, sloganlar ve Vatikan bayraklarının yanında havada tutulan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın portreleriyle karşıladı.

Lübnanlı yayın organları, izcilerin Hizbullah'ın daha geniş bir taban seferberliğinin bir parçasını oluşturduğunu ve destekçilerini güzergah boyunca kalabalığa katılmaya teşvik ettiğini bildirdi.

Dabke grupları, davulcular ve Vatikan ve Lübnan bayrakları sallayan aileler ağır havaya rağmen yağmurun ıslattığı sokakları doldurdu.

Birçok Lübnanlı için ziyaretin duygusal ağırlığı büyüktü. Ülke ekonomik çöküşün, Beyrut limanındaki patlamanın ve güneyde devam eden İsrail saldırılarının etkileriyle boğuşuyor ve yetkililer yıl sonuna kadar Hizbullah'ı silahsızlandırmak için harekete geçmezse olayların tırmanabileceği uyarısında bulunuyor.

Beyrut'taki kaynaklar, Papa'nın ayrılmasından sonra İsrail'in operasyonlarını yoğunlaştırabileceğini ve bu olasılığın ziyaretin istikrar çağrılarına aciliyet kazandırdığını öne sürdü.

Hizbullah, Cumartesi günü Papa'ya gönderdiği ayrı bir mesajda "convivencia", ulusal egemenlik ve yabancı müdahaleye karşı direnişi desteklediğini yineledi.

Mesajda İsrail'in Lübnan topraklarını işgal etmeye devam etmesi ve Gazze ile Batı Şeria'daki eylemlerinin uluslararası hesap verebilirlik ihtiyacının altını çizdiği belirtildi.

Kaynak: Mepa News