Hizbullah'a ait SİHA'lar panikletti
İsrail-Lübnan sınırındaki hareketlilik arttı. Hizbullah'a ait insansız hava araçlarının sızma girişimi İsrail'i panikletti.
İsrail ordu radyosu, Lübnan sınırından İsrail topraklarına 15 insansız hava aracı sızma girişimi gerçekleştirildiğini duyurdu. Bölgede sirenler aktifleştirilirken, Lübnan sınırındaki Hayfa kenti sakinleri büyük panik yaşadı.
Sığınaklara akın ettiler
İsrail'in Lübnan sınırındaki AA muhabiri, Hizbullah'ın yaptığı düşünülen SİHA'lı sızma girişimine karşı İsrail'in top atışlarıyla karşılık verdiğini aktardı. Öte yandan Lübnan sınırına yakın Hayfa kentinde ise sirenlerin çalması sonrası, İsrailliler panik halinde sığınaklara akın etti.
Patlama sesleri duyuldu
Lübnan sınırındaki bölgelerde uyarı sirenleri devreye sokuldu. İsrail savaş uçaklarının bölgede uçtuğu, belirli aralıklarla kara saldırısı olduğu tahmin edilen en az 4 patlamanın sesi duyuldu.
SİHA'larla sızma girişimi İsrail-Lübnan sınırını karıştırdı: Bölgeden siren sesleri yükseliyor
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
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