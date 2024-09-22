Hizbullah ve İran’a büyük tuzak! Mossad’ın kirli planı ortaya çıktı

Akşam gazetesi yazarı Yaşar Hacısalihoğlu, İsrail’in Lübnan’da gerçekleştirdiği terör saldırısının arkasında sömürgeci güçlerin olduğunu söyledi. Hizbullah’ın Mossad’ın kurduğu tuzağa düştüğünü belirten Hacısalihoğlu, İran ve Hizbullah’ın bu saldırılara misilleme yapmasını beklediğini ifade etti. Emperyalist güçlere karşı İslam dünyasının birleşmesi gerektiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Lübnan'a çağrı cihazları ve telsizler üzerinden yapılan açık bir terör saldırısıdır ve yine arkasında sömürgeci emperyalizmin siyonist terör karakolu İsral vardır.

Lübnan'da Hizbullah'ın cep telefonu kullanımından güvenlik kaygısıyla vazgeçip, çağrı cihazına geçiş kararından sonra sürece dahil olan Mossad, kurduğu paravan şirketlerle içine patlayıcı yerleştirdiği cihazları Hizbullah'a sattığı ifade edilmektedir.

Bu tuzağın hazırlanması ve icrasında bir dizi soru işareti cevabını beklemektedir. Hizbullah ve İran'ın Mossad'ın hazırladığı bu tuzağa kolayca düşmeleri nasıl açıklanabilir? Macaristan'da ve Bulgaristan'da kurulan paravan şirketlere bu denli güven nasıl duyabilmişlerdir? Siber saldırılar konusunda bilinen gerçekler ışığında çok daha fazla titizlik gerektirdiğini nasıl olurda göz ardı ederler? Mossad'ın kurduğu bu tuzakta kimler denklemin içindedirler? Tüm bunların aydınlanması gerekir ama bugüne kadar başta İran'da yaşanılan Hamas lideri Henniye katledilişi gibi bir çok suikastin sis perdesinin yeterince aydınlamamasını da hatırlamak gerekir.

Ortada bir gerçek var ki, o da gözü dönmüş terörist İsrail'in insanlık düşmanı sınır tanımaz saldırganlığı sürmeye devam ediyor ve bunu durduracak uluslararası hiç bir mekanizma yoktur. Bu durum dünyanın düştüğü içler acısı durumu bir kez daha ortaya koymaktadır. Dünyada adaletin, hukukun korunup kollanacağı zalimlere karşı durulabilecek etkili, yaptırım gücü olan bir düzeneğin olmamasının içler acısı durumuyla yüzyüzeyiz.

Bu noktada Hizbullah ve İran'dan beklenilen misilleme; her defasında yağmasa da gürleyen tutum yerine İslam coğrafyasında müslüman kanı akıtılmasının önüne geçilerek, mezhepsel ayrılıklara dayalı siyasi ajandalardan arınarak, sömürgeci, işgalci, bölücü emperyalizme ve onun siyonist terör karakolu İsrail'e karşı tüm İslam dünyasıyla birleşerek güçlü savunma ve taarruz hattı oluşturulmasında öncü rol üstlenmesidir. Bu tutum, İslam coğrafyasında emperyalizmin kuklası yönetimleri de hizaya getirecektir.

Ve yine Hizbullah ve İran'dan beklenilen misilleme; Suriye ve Irak'ı parçalamaya çalışan işgalci,sömürgeci, siyonist, bölücü emperyalizme karşı tek cephede buluşmaktır. O cephenin başını çeken Türkiye ile samimi ortak tutum sergilemektir.

Bu tutum; soykırımcı, terörist İsrail'e yapılacak en önemli, en sarsıcı misillemedir.

İslam coğrafyasında emperyalizmin kukla rejimlerinin yıkılması, halkın refahı ve güvenliğini sağlayacak güçlü yönetimlerin iş başına gelmesi de İslam coğrafyasındaki iç bütünleşmenin sağlanmasıyla mümkündür.

Unutulmamalıdır ki; İslam'ın dahili düşmanları, harici düşmanlarından fazladır.

Önce dahili düşmanları bertaraf etmek, emperyalizme karşı kazanılacak en büyük zaferdir...."