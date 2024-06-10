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Dünya Hizbullah Lübnan'ın güneyinde İsrail'e geçit vermiyor!
Dünya

Hizbullah Lübnan'ın güneyinde İsrail'e geçit vermiyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-10 19:44:00 -
Hizbullah Lübnan'ın güneyinde İsrail'e geçit vermiyor!

Siyonist İsrail'in Lübnan topraklarındaki saldırılarına Hizbullah karşı koyuyor.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.

İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu da İHA'nın düştüğünü doğrulayarak, "Lübnan hava sahasında faaliyet gösteren İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir İHA'ya karadan havaya bir füze fırlatıldı. Sonuç olarak İHA hasar gördü ve Lübnan topraklarına düştü" açıklamasında bulundu.

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