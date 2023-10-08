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Gündem Hizbullah İsrail karakolunu vurdu
Gündem

Hizbullah İsrail karakolunu vurdu

Yeniakit Publisher
2023-10-08 08:18:00 -

Lübnan Hizbullah'ı Şeyh Dağlarının güneyindeki Şeba beldesinin karşısındaki zirvelerden birinde bulunan İsrail gözlem noktasını vurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu olaydan bir kaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.

Olayla ilgili Lübnan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
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