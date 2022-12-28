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Yerel Hız yapan avukatın cezası 'iptal' edildi! İşte merak konusu olan sebep...
Yerel

Hız yapan avukatın cezası 'iptal' edildi! İşte merak konusu olan sebep...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, duruşmaya yetişmek için hız sınırını aşan avukat Yaren Düzgün'e ceza kesildi. Düzgün, yetiştiği duruşmasından çıktıktan sonra kesilen cezaya itiraz etti. Hakimliğin kararında, avukatın kamu görevini yerine getirememesinin başka kişilerin mağduriyetiyle sonuçlanabileceği vurgulanarak ceza iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 16:35:00 -
Hız yapan avukatın cezası 'iptal' edildi! İşte merak konusu olan sebep...

İzmir'de duruşmaya yetişmek için hız sınırını aşan avukata kesilen trafik cezası, sulh ceza hakimliğince iptal edildi.

İzmir 19. İş Mahkemesi'ndeki bir davanın duruşması için Karşıyaka ilçesinden otomobiliyle yola çıkan avukat Yaren Düzgün'ü Anadolu Caddesi'nde radar uygulaması yapan trafik polisleri durdurdu. Polis ekibi, Düzgün'e hız sınırını saatte 13 kilometre aştığını gerekçesiyle 427 lira ceza uyguladı. Söz konusu duruşmaya yetişebilen Düzgün daha sonra Karşıyaka 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne giderek, duruşmanın başlama saatinden yaklaşık 20 dakika önce kesilen cezaya itiraz etti. Trafik cezasını iptal eden hakimliğin kararında, cezanın yasa ve usule uygun kesildiği ancak avukatın kamu görevini yerine getirememesinin başka kişilerin mağduriyetiyle sonuçlanabileceği vurgulandı.

Kararın sonuç bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

"İtiraz edenin avukatlık mesleğini icra etmek amacıyla ihlale konu olan aracı sevk ve idare ettiği esnada hız sınırını aştığı, bunu yaparken kişilerin veya kamunun bir zararına sebep olduğuna ya da onları tehlikeye düşürdüğüne dair delil veya iddianın dosyaya yansımadığı, hız sınırını 13 kilometre aştığı da dikkate alındığında ihlal kastıyla hareket etmediği, dolayısıyla idari para cezası uygulamasının hakkaniyete uygun olmayacağı kanaatiyle itirazın kabulüne karar verilmiştir."

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Tam da evlere şenlik bir adalet uygulaması bir yaşıma daha bastım ,nasıl yani avukatların da geçiş üstünlüğü vardı da bizmi bilmiyoruz iyi o zaman bende ekmek dağıtıyorum sabah kırmızı ışıkta geçtim millet aç kalmasın diye şimdi ne olacak.Hep söyledim bu ülkede gücü elinde bulunduran elitler istediği gibi kullanır vesselam.

FARUK

Duruşmadan 20 dk önce cezaya itiraz etmiş.Hız cezasını yerken geçen süreyide katarsak acelesi olmadığı kesin.Üstelik hız sınırını aşmakla masum insanları da tehlikeye atmış.Adalet yok.
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