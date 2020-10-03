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Yaşam Hitler’in favori sanatçısının kayıp heykeli ortaya çıktı
Yaşam

Hitler’in favori sanatçısının kayıp heykeli ortaya çıktı

Adolf Hitler’in en sevdiği sanatçılardan Arno Breker'in kayıp mermer heykeli, Berlin'deki Kunsthaus Dahlem müzesinin bahçesinde raslantı eseri bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 01:05:00 -
Hitler’in favori sanatçısının kayıp heykeli ortaya çıktı

ABD birlikleri tarafından gömüldüğü düşünülen heykellerden biri, 1940’lı yıllarda yapılmış ve Romanichel ismini almıştı. Arno Breker'in en meşhur eserlerinden Romanichel’in, henüz tanımlanamayan ikinci bir mermer heykelle birlikte bulunduğu duyuruldu.

Kunsthaus Dahlem'in yöneticisi Dorothea Schöne, ikinci eserin Romanichel tarzını ifade ettiğini ve bu nedenle söz konusu eserin de Breker’e ait olduğunu düşündüklerini söyledi.

Müzeden gelen açıklamada iki heykelin de muhtemelen gömülmeden önce biraz hasar gördüğü söylendi. Eserler, müzedeki inşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldı.

Yönetici Dorothea Schöne, tamamen şans eseri gerçekleşen bir keşif olduğunu belirtti.

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