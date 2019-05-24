Hititlerin 3500 yıllık yaşamı yeniden canlandırılacak

Çorum’un Boğazkale ilçesinde dünyanın en büyük imparatorluklarından Hititlerin, 3500 yıl öncesindeki yaşamlarının canlandırılacağı Hitit köyü projesinde sona doğru yaklaşılıyor.

1986 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi”ne, çivi yazılı tablet arşivleri de 2001 yılında UNESCO Dünya Belleği Listesi’ne alınan Hititlerin başkenti Hattuşa’da, dönemin koşullarının yeniden hayat bulacağı köyde içerisinde o dönemi yansıtan öğelerin yanı sıra demir atölyesi gibi bölümler yer alacak.

İl Özel İdaresi ve Boğazkale Kaymakamlığı tarafından yürütülen, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteğiyle kurulan Hitit köyünün yapımına bugüne kadar 1 milyon 200 bin TL harcanırken, yapılacak çevre düzenlemesinin ardından proje tamamlanarak Çorum turizminin hizmetine sunulacak.

Antik şehri çevreleyen 6 kilometrelik surları, anıtsal kapıları, 71 metre uzunluğundaki yeraltı geçidi, Büyükkale’deki sarayı, bugüne kadar açığa çıkarılan 31 tapınağı, kentin kuzeydoğusundaki Büyükkaya sırtlarında bulunan çok büyük boyuttaki buğday siloları ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı ile görülmeye değer mekanlar arasında yer alan Hattuşa’ya yapılan köy Hititlerin tanıtılması ve Hattuşa’ya gelen turist sayısının artırılmasına katkı sunacak.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Boğazkale ilçesine giderek Hitit köyünde incelemelerde bulundu. Proje hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, daha sonra inşa edilen yapının içerisini gezdi.

2016 yılında OKA tarafından ve ihaleye çıkılan 2018 yılında ise tamamlanan Hitit Köyü’ne bugüne 1 milyon 200 bin lira harcama yapıldığını dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, “Projenin tamamlanması için çevre düzenlemesinin yanı sıra peyzajının da yapılması gerekiyor. Bunun için yine OKA projesi hazırlanmış. Yaklaşık 1 milyon liralık OKA’dan destek çıkmış. Geriye kalan kısmını da İl Özel İdaresi’nden tamamlayacağız. Burayı turizmin hizmetine kazandırmış olacağız. Burası müze ile beraber bir bütünlük arz ediyor. Çevre düzenlemesi ile burası daha da güzelleşecek. Daha kullanılabilir fonksiyonel hale gelecek. Burası 3500 yıllık tarihi bir yer.İnşallah tamamladığımızda daha güzel bir görüntü ortam ortaya çıkacak. İnsanlar burada hem faaliyette bulunacak dinlenebilecekleri mekanlar yer alacak.

Hitit köyünde geçmişte Hititlerin uğraştıkları alanlarla ilgili mesela demir sanatları yaygın olduğu için demircilik atölyesi olacak. Yöresel el ürünleri ve vatandaşların ürettiği malzelerde buralarda rahatlıkta teşhir edilerek pazarlanabilecek” dedi.