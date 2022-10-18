Hisse senedi olanlar yaşadı!

ABD borsalarında bilanço dönemi piyasalarda olumlu hava estiriyor. Hisse senedi piyasalarında kısa vadede bir toparlanma beklentisi birçok uzman tarafından paylaşılıyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, borsalarda kısa vadede bir ralli bekleyenler arasında Morgan Stanley de yer alıyor. ABD hisse senetlerinin kazanç kapitülasyonu yaşamaması durumunda kısa vadede bir ralli beklediğini belirten Morgan Stanley Stratejisti Michael J. Milson, yatırımcılarıyla paylaştığı notta, rallinin uzun soluklu olması için bazı başka faktörlerin de oluşması gerektiğinin altını çiziyor.

200 haftalık hareketli ortalama test ediliyor

Bloomberg’den Sagarika Jaisinghani’nin haberine göre, kısa vadeli bir ralli için şartların oluştuğunu öngören Wilson, resmi anlamda bir resesyonun söz konusu olmaması halinde, bilançolardaki olumlu görünümün yaşanacak rallide asıl etken olacağının altını çiziyor. Wilson, öngörüsünü, teknik analiz bağlamında da destekliyor.

Wilson, yatırımcılarla paylaştığı notta, S&P 500 endeksinin bu yıl yaşadığı yüzde 25'lik düşüşün, 200 haftalık hareketli ortalamasında ‘ciddi bir destek tabanı’nı test etmesine neden olduğunu ve bunun teknik bir toparlanmaya yol açabileceğini yazıyor.

Rallinin boyu yüzde 16 olacak

Wall Street'te bu yıl yaşanan büyük çöküşü doğru tahmin eden ve piyasanın önde gelen felaket kahinlerinden de biri olan Wilson, kısa vadeli rallinin endeksi yaklaşık 4.150 puan seviyesine çıkarma ihtimalini yüksek gördüğünü belirtiyor. Bu olasılık, endeksin yüzde 16 oranında yükseleceği anlamına geliyor. Hisse senetleri piyasalarıyla ilgili olarak uzun vadeli negatif duruşunu koruduğunu belirten Wilson, “Olası ralli çok büyük bir hareket gibi görünse de, bu yıl ve daha önceki ayı piyasası rallileriyle uyumlu olacak” şeklinde konuşuyor.

ABD hisse senetleri piyasası, yatırımcıların, tarihi enflasyonun Fed’in şahin duruşuyla birleşmesinden ve yavaşlayan büyümenin ekonomiyi resesyona sürüklemesinden korkmasıyla, S&P 500'ün küresel ekonomik krizden bu yana en büyük yıllık düşüşü gerçekleştirmesine ve büyük darbe almasına neden oldu. Çekirdek enflasyonun geçen ay 40 yılın en yüksek seviyesine yükselmesi, Kasım ayında Fed'in bir başka agresif faiz artırımına gitme ihtimalini de güçlendirdi.

Karlılıklarda kronik ve belirgin yavaşlama

Ancak Wilson, enflasyonun zirveye ulaştığına ve ‘gelecek yıl hızla düşebileceğine’ inandığını belirtiyor. Yine de stratejist, önümüzdeki 12 ay boyunca ‘kazançlarda kronik ve belirgin bir yavaşlama’ beklediğini söylüyor.

Wilson ayrıca, S&P 500'ün kilit 200 haftalık hareketli ortalamasının altına düşmesi için ‘verilerle doğrulanan, şiddetli bir resesyon’ gerektiğini, endeksin bu kez bu seviyede tutunamaması durumunda ise kısa vadeli rallinin gerçekleşmeyebileceğini belirtiyor.

Hisse senetleri şu an için pahalı

Goldman Sachs stratejistleri ise, S&P 500 endeksinin şu anki seviyelerini, faiz oranları açıklanana kadar ‘pahalı’ olarak niteliyor. Ancak aralarında David J. Kostin'in de bulunduğu stratejistler, 14 Ekim tarihinde yayınladıkları bir notta, hisse senetlerinde daha hızlı nakit akışı üretimi, değer, karlı büyüme, döngüler ve küçük şirket yatırım fonları ile bağlantılı olarak cazip fırsatlar gördüklerini yazıyor.