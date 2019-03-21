Hisse artmaz, maaş artar

Soru: 2013 yılında Bağ-Kur emeklisi iken vefat eden kocamdan bana, oğluma ve kızıma ölüm maaşı bağlandı. Oğlum iki ay sonra 18 yaşını tamamlayacak. Oğlumun maaşı kesilince hissesi bize geçer mi?

Cevap: Ölen sigortalının eşine ve iki çocuğuna aylık bağlanmışsa eşin ölüm aylığı hissesi yüzde 50’dir ve çocukların hissesi de yüzde 25’tir. Çocuğun biri aylıktan çıkarsa eş ve diğer çocuğun hissesi değişmez. Ancak emekli maaş miktarında hisse dışı faktörler var. Maaş hisseniz artmaz ancak sizin ve yetim kızınızın maaşı sosyal destek ödemesi tam dağıtılacağından bir miktar artış gösterir.