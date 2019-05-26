Hisarcık’ta şampiyonluk coşkusu Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları araç konvoyu ve çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları araç konvoyu ve çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Hisarcık UltrAslan temsilciliği öncülüğünde düzenlenen şampiyonluk kutlamaları çerçevesinde teravih namazı sonrası Galatasaraylı taraftarlar araç konvoyuyla ve ellerinde sarı kırmızı bayraklarla ilçe merkezini turladı. Daha sonra taraftarlar kutlamanın yapılacağı Cumhuriyet Meydanına kadar ellerinde meşale ve slogan atarak geldiler.

Coşkulu taraftarlarca sloganlar eşliğinde sallanan dev Galatasaray bayrağı, yakılan meşaleler, müzik eşliğinde oyunlarla Sarı Kırmızılı ekibin şampiyonluğu doyasıya kutlandı. Kutlamalar gece yarısına kadar sürdü.

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