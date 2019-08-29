Hisarcık’ta Badminton Turnuvası Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünce 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Badminton Turnuvası düzenlendi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünce 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Badminton Turnuvası düzenlendi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ilçe genelinde 20 sporcunun katıldığı turnuva sonunda Zekeriya Şen birinci, Nazife Berber ikinci ve Aybüke Karaca üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren sporculara Gençlik Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar ve Spor Uzmanı Mehmet Ali Atıcı tarafından madalya verildi.

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