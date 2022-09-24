Hisarcıklıoğlu'dan 'TOGG' açıklaması: Mart ayında...

Türkiye Odalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, bir dizi açılış ve ziyaretler çerçevesinde Elazığ’a geldi. Valilik ve Belediyeyi ziyaret ettikten sonra Dumandağ Vakfı'nın açılışına katılan Hisarcıklıoğlu, 57 ortağın kurduğu Enerji Biyogaz tesisinin açılışını gerçekleştirdikten sonra bir otelde, ekonomiye değer katanlar programına katılarak burada açıklamalarda bulundu. Elazığ’a hayırlı işler için geldiklerini belirten Türkiye Odalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, “Önce Borsa Başkanımızın Kuran Kursu ve Camileri Yaşatma Vakfını açtık ardından Oda Meclis Başkanımız ile birlikte odalarımızın ve borsalarımızın 57 ortak bir araya gelip Enerji Biyogaz Tesisi açılışını gerçekleştirdik. Odamızda e-ticaret portalıyla sizlere daha çok satış yapmak ve kazanç elde etme imkanı sunmaktadır. Düzenlediği fuarlar Elazığ’ın yerel değerlerine sahip çıkıyor Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası akademisi ile sizlere kaliteli eğitim sunuyor. Öte taraftan Borsa Odamız tarım ve hayvancılığı geliştirmek üzere Fırat Üniversitemiz ile işbirliğine gidiyor. Bölge Oda ve Borsalarımızda yeşil mutabakat bölgesel eylem planı hazırlıyor. Odamız ve borsamız el birliği yaparak hayvancılığa ve gıda sanayine büyük değer katacak tarım ihtisas OSB’yi kuracak. Arabuluculuk merkezi açarak sizleri en iyi şekilde hukuki itiraflarınızı çözmemize yardımcı oluyor. Hepimiz biliyoruz ticaret hayatında eskiden yıllar süren ticari davaların sonuçlanması, Cemil Çiçek’in Adalet Bakanlığı döneminde başlattığı odalarımızın gerçek temsilcisi olduğu için artık arabuluculuk ve tahkim merkeziyle üyelerimizin sıkıntılarını biran önce çözümlenmesi sağlanmaktadır. Dünyada odaların ermiş olduğu hizmeti ölçen uluslararası bağımsız kuruluşlarıdır. Dünyada da oda sistemlerinde değerlendirmeler var. Bugün Allah’a çok şükür Paris, Londra ve Berlin oda borsaları hangi standartlarda üyelerine hizmet veriyorsa Elazığ’daki oda ve borsamız da aynı standartta hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

“29 Ekim’de TOGG fabrikasını açıyoruz”

Pandemi döneminde hayatta görmedikleri bir salgınla karşı karşıya olduklarının da altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Ne yağacağımızı bilmiyorduk ama 365 oda ve borsamız görevinin başındaydı. Üyelerin sıkıntısına derdini her gün bana bildirdiler. Bende gece 21.00’a kadar topladım ve ilgili birimlere bildirdim. Değerli kardeşlerim bunu gururla söyleyeyim, pandemi döneminde bana 220 tane talebiniz olmuş 220 talebin yüzde 97’si ama öyle ama böyle çözüldü. Zengin olmanın tek bir yolu var o da ticarettir. Ticaretin olmadığı yerde zenginlik olmaz. Yeraltı kaynaklarıyla halkın zenginlikleri olmaz. Halkın zengin olabilmesinin yolu, ticaretten geçer. Ticaretin de tek bir talebi var o da huzurdur. Huzur oldu mu istihdam ve yatırım başlar. Şu an da bölgelerimize bakıyorum Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde herkes bizden Cumhurbaşkanımıza söyleyin de yeni OSB arazisi geliştirsin. Yeni OSB istiyorlar. Bu neyin göstergesi yatırım iştahının göstergesidir. Huzur oldu mu ticaret ticaret oldu mu zenginlik olur. Bu çerçevede Allah’a çok şükür buralarda bir yatırım iştahı var. Ben bunu Ankara’da görüyorum. Çünkü herkes yatırım yeri için talepte bulunuyor benden. Türk insanının 120 yıllık hayali 60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı. Türkiye’nin otomobili bu görevi üstlendikten sonra Allah nasip ederse 29 Ekim’de TOGG fabrikasını açıyoruz. Mart ayında da inşallah Elazığ’da TOGG arabalarını caddelerde gezerken görebileceksiniz. 15 Temmuz’da millet olarak beraberdik ama biraz rahata geldik mi herkes ayrı bir Cumhuriyet. Bunun yerine bir birimize saralım. Mükemmel insan olmanın yolu birbirimizi sevmekten geçiyor. Ne olur bir birinizi sevin. Allah bizlere bir kalp vermiş birbirinizi severseniz mutlu olursunuz, huzurlu olursunuz işiniz de rast gider” cümlelerini kullandı.

Programda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlı ve il protokolü tarafından ekonomiye değer katan başarılı iş insanlarına plaket taktim edildi.