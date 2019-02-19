Hisarcıklıoğlu: Ülkenin temelleri sağlam

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, Türkiye bu tümseği aşacak, yolumuza devam edip daha hızlı gideceğiz. Türkiye’nin temelleri sağlam, hepimiz Türkiye için varız” dedi. Hisarcıklıoğlu, TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından Malatya’da düzenlenen “Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı” öncesi yaptığı açıklamada, sektörün sıkıntılarını, dertlerini ve önerileri dinleyeceklerini belirterek, “Son 25 yılda buna benzer sıkıntıların hepsini atlattık. Biz Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, Türkiye bu tümseği aşacak, yolumuza devam edip daha hızlı gideceğiz. Türkiye’nin temelleri sağlam, hepimiz Türkiye için varız” diye konuştu.

TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ise “Türkiye’nin iki önemli bankasını temsilen, üreticimizin, imalatçının, ihracatçının yanında olacağız” dedi.