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Hisarcık ilçe pazarı bu hafta da kurulmayacak

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde görülen Korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle Pazar günleri kurulan sebze-meyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla geçen hafta olduğu gibi bu hafta da kurulmayacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:54:00 -
Hisarcık ilçe pazarı bu hafta da kurulmayacak

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde görülen Korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle Pazar günleri kurulan sebze-meyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla geçen hafta olduğu gibi bu hafta da kurulmayacağı açıklandı.


İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığında yaptığı toplantı sonunda yapılan açıklamada, “Toplantıda ilçemizin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetler görüşülmüş, alınan karar gereği her hafta Pazar günü kurulan ilçe pazarının 17 Mayıs 2020 tarihinde kurulmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

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