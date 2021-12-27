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Ekonomi HISAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarıyla vuruldu
Ekonomi

HISAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarıyla vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçağının başarıyla vurulduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 09:26:00 -
HISAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarıyla vuruldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Aksaray Atış Alanı’nda icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarıyla vuruldu” ifadesine yer verildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de “Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

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