  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul için korkutan uyarı İstanbul’da kaç kişiye korona bulaştı?

Benzin ve motorinde indirim

Virüs ile yapılan planlı mücadele birilerini rahatsız etti

Sokağa çıkma yasağı üzerine..

İstanbul'da koronavirüs kaç kişide var? İstanbul günlük koronavirüs vaka sayısı
için kalan
Spor

HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı: "Engelleri kaldırmak herkesin sorumluluğundadır"

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:18:28 -
HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı: "Engelleri kaldırmak herkesin sorumluluğundadır"

ANKARA (AA) - Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, "Engelli bireylerimize eşit olanaklar tanımalıyız. Engelleri kaldırmak tüm insanlığın sorumluluğundadır." dedi.

Yasin Bölükbaşı, Engelliler Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gelişmiş dünya, edindiği imkanlarla bütün engelleri ortadan kaldırmaya yetecek teknoloji ve birikime sahiptir. Herkese eşit olanaklar sunulursa, engeller ortadan kalkar." ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılması için yaşadıkları sorunların giderilmesi gerektiğini belirten Bölükbaşı, "İstihdam, eğitim, sosyal hayat, spor, sanat, kültür, siyasete kadar her alanın engelsiz hale dönüşmesi hepimizin elinde. Yeter ki bu birliği hep birlikte hissedelim." değerlendirmesinde bulundu.

Sporun her bireye ulaşması için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Bölükbaşı, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız bu süreçte, sağlıklı yaşam ve spor egzersizlerini içeren HisApp uygulamamız yoğun ilgi gördü.Tüm vatandaşlarımıza rehber olarak önerdiğimiz uygulamamızdan, görme, işitme ve bedensel engelli bireylerimizin de faydalanmaları amacıyla kendilerine özel hazırlanan ve her yerde yapabilecekleri egzersiz videoları ekledik."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı