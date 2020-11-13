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Dünya Hırvatistan'ın eski başbakanlarından İvo Sanader'e 8 yıl hapis
Dünya

Hırvatistan'ın eski başbakanlarından İvo Sanader'e 8 yıl hapis

Hırvatistan'ın eski başbakanlarından İvo Sanader, görevini kötüye kullanmak ve yolsuzluk yapmak suçlarından 8 yıl hapse mahkum edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:35:00 -
Hırvatistan'ın eski başbakanlarından İvo Sanader'e 8 yıl hapis

Hırvatistan Yüksek Mahkemesinin 2013 yılında ilk kararı iptal etmesi üzerine 2016 yılında yeniden görülmeye başlanan "Fimi Media" isimli davada karar açıklandı.

Ülke tarihindeki en büyük yolsuzluk davalarından biri olan davada, eski Başbakan Sanader 8 yıl hapse mahkum edilirken, o dönem genel başkanlığını yaptığı Hırvat Demokratik Birliğine (HDZ) de para cezası verildi.

Zagreb'deki mahkeme, HDZ'ye o dönemde kasasına giren yasa dışı kazanç nedeniyle 17,5 milyon kuna (yaklaşık 2,3 milyon avro) para cezası verdi.

Aynı davada yargılanan Mladen Barisic 2 yıl 10 ay, Branka Pavosevic 1 yıl 4 ay hapse mahkum edilirken, dönemin HDZ Sözcüsü Ratko Macek ise beraat etti.

Bu arada, 2003-2009 yıllarında başbakan olarak görev yapan Sanader, daha önce de farklı davalarda rüşvet almak, görevi kötüye kullanmak, haksız kazanç elde etmek ve yolsuzluk yapmak suçlarından hüküm giymişti.

"Fimi Medya" davasında bozulan ilk kararda, Sanader 9 yıl hapse mahkum edilmiş, HDZ'ye ise 3 milyon avronun üzerinde para cezası verilmişti.

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