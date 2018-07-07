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Hırvatistan Rusya'yı penaltılarla devirdi

2018 Dünya Kupası'nın son çeyrek final mücadelesinde Hırvatistan, Rusya'yı penaltı atışları sonucu elemeyi başardı ve yarı finale yükselerek İngiltere'nin rakibi oldu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 23:53
Hırvatistan Rusya'yı penaltılarla devirdi

2018 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Rusya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk golü ev sahibi Rusya'dan geldi. Denis Cheryshev 31. dakikada attığı harika golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Hırvatistan bu gole yanıtı gecikmedi ve 39. dakikada Andrej Kramaric'in kaydettiği golle skor 1-1'e geldi. İlk yarıda başka gol olmadı ve devreye eşitlikle girildi. Mücadelenin ikinci yarısında tempo ve pozisyon sayısı düştü. İki takım da az bulduğu fırsatları gole çeviremedi ve 90 dakika 1-1'lik skorla tamamladı.

VIDA SAHNE ALDI

Dakikalar 100'ü gösterdiğinde ise sahneye Domagoj Vida çıktı. Vida, Modric'in kullandığı kornerde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Hırvatistan'ı öne geçirdi. Uzatmalarda son sözü ise 115. dakikada Fernandes söyledi. Bu golle birlikte mücadele 2-2'lik skorla penaltılara kaldı.

PENALTILARDA GÜLEN HIRVATİSTAN

Hıvatistan, penaltılarda Rusya'ya 4-3'lük üstünlük sağladı ve sahadan 6-5'lik galibiyetle ayrılarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Hırvatistan, İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 23:53
  1. 2018 Dünya Kupası
  2. Rusya
  3. İngiltere
  4. Hırvatistan

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